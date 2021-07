The chair: Sandra Oh se convierte en directora en nueva comedia de Netflix

Sandra Oh es una de las actrices más reconocidas de la televisión. Su papel de la doctora Christina Yang le ha permitido gozar de reconocimiento mundial y posicionarse como una de las personalidades de origen asiático más importantes de la industria. Sin embargo, los fans quedaron destrozados tras su salida de Grey’s anatomy, serie a la que no retornará, según reveló ella misma.

No obstante, sus proyectos más allá de la exitosa —y extensa— producción de la ABC han continuado a un ritmo constante. En ese sentido, Netflix ha lanzado el primer adelanto de The chair, su más reciente serie de comedia, que incorpora a Oh en el papel de la doctora Ji-Yoon Kim , la nueva directora del Departamento de Inglés en la prestigiosa Universidad de Pembroke.

En el título, la actriz canadiense de ascendencia surcoreana compartirá escenas con Jay Duplass, Holland Taylor, Nana Mensah, Bob Balaban, David Morse y Everly Carganilla. Ji Yong Lee, Mallor Low, Marcia Debonis, Ron Crawford, Ella Rubin y Bob Stephenson.

Asimismo, ha trascendido que The chair cuenta con la participación de la actriz Amanda Peet, quien en este caso fungirá como guionista, showrunner y productora ejecutiva. Este último cargo también lo desempeñará Sandra Oh.

Además, los creadores de Juego de tronos, David Benioff y D. B. Weiss, también están involucrados en esta prometedora producción.

En cuanto a su fecha de estreno, el clip de casi un minuto de duración deja saber que la serie de tragicomedia —de episodios— tendrá su arribo al catálogo de Netflix el 20 de agosto , al menos para Estados Unidos.

¿De qué trata The chair?

En una universidad de alto nivel, la primera mujer de color que ocupa la presidencia intenta satisfacer las vertiginosas exigencias y las altas expectativas de un departamento de Inglés que está en declive.