Netflix: ‘Amos del universo: revelación parte 1′ estrena tráiler oficial

Basada en la popular línea de juguetes de Mattel, He-Man and the masters of the universe llegó a la pantalla chica en 1983. Su estadía se extendió por dos temporadas, hasta 1985, fecha en la que llegó a su fin una de las series animadas más entrañables de la infancia ochentera. No obstante, su legado se mantiene intacto hasta la actualidad.

En ese sentido, Netflix ya había anunciado un revival de los queridos personajes y los fans no pudieron contener su emoción cuando se lanzó el primer adelanto. Ahora, tenemos una nueva actualización: el gigante de streaming ha lanzado el tráiler oficial de Amos del universo: revelación , una continuación directa de la entrega original.

“La magia dio origen a Eternia, el primer planeta de toda la creación, pero la magia desapareció. Sin la magia, Eternia se pudrirá y morirá, y lo que le pase a Eternia, también le pasará a todo el universo”, es la premisa bajo la cual se inicia el clip de esta esperada producción.

Sin lugar a duda, las expectativas son altas, sobre todo si tenemos en cuenta lo expresado a Collider por parte del director del proyecto, Kevin Smith, en donde nos aproxima lo que se vendrá en este ansiado retorno de He-Man y compañía.

“Narrativamente, nuestro programa se configura como el próximo episodio de la serie animada de los años 80, el cual se emitió entre 1983 y 1985. Estamos jugando con la mitología y los personajes originales, y profundizando en algunas de las historias no resueltas en la trama original”, indicó.

Reparto de Amos del universo: revelación parte 1

Chris Wood (Príncipe Adam/ He-Man)

Mark Hamill (Skeletor)

Lena Headey (Evil-Lyn)

Alicia Silverstone (Reina Marlena)

Steven Root (Battle cat)

Griffin Newman (Orko)

Jason Mewes (Stinkor)

Justin Long (Roboto)

Harley Quinn Smith (Ileena).

Fecha de estreno de Amos del universo: revelación parte 1