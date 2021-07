‘La calle del terror’: pánico en Shadyside

1994. Un grupo de adolescentes descubre que las aterradoras muertes que por años han atormentado a su pueblo podrían estar relacionadas entre sí, y que ellos podrían ser las próximas víctimas. Basada en las exitosas historias de terror de R. L. Stine, Netflix estrenó ayer la primera película de la trilogía ‘La calle del terror’ sobre la siniestra historia de Shadyside.

En la primera entrega, el hilo conductor son Deena y Sam, dos jovencitas de high school que viven en pánico tras ser perseguidas por asesinos poseídos, mientras lidian con sus propios problemas y una sociedad intolerante que no acepta su relación. “La directora Leigh Janiak quería que estas películas fueran una oportunidad para que los protagonistas no fueran los típicos de una cinta de terror, ni la clásica historia de amor y heroísmo que siempre vemos entre dos personas heterosexuales, sino a través de los ojos de una pareja queer”, revela a través del Zoom la actriz Kiana Madeira (28), quien interpreta a Deena. “Fue importante que la cinta pusiera en primer lugar a personas que la sociedad tradicionalmente trata como ‘otros’, y que reflejara la experiencia de ser queer en los noventa. Sam y Deena no viven en un mundo totalmente seguro y eso fue relevante para delinear su recorrido, lo que es difícil porque Sam puede ser una persona que al principio no te cae bien, porque está tratando de ser alguien que no es. Lo importante fue mostrar lo que viven muchos jóvenes”, agrega la actriz destacando la importancia de promover el respeto y la tolerancia entre todos, principalmente entre los más jóvenes.

“Deena es el personaje más resiliente, fuerte, apasionado e intrépido que me ha tocado interpretar. Es la típica adolescente angustiosa e irritable, pero ama con mucha pasión y está dispuesta a hacer lo que sea por las personas que ama y por eso es una verdadera heroína”, acota Madeira.

Primera película de la trilogía ‘La calle del terror’ sobre la siniestra historia de Shadyside. Foto: Netflix

La actriz Olivia Scott (23) da vida a Sam, la tímida pareja de Deena, quien, forzada por su madre, trata en todo momento de ocultar su verdadera esencia. Más allá de su complejo rol, Scott revela su fanatismo por las películas de terror y admite que le sigue los pasos a su directora. “Leigh se inspiró en varias películas de terror de culto para ‘La calle del terror’, es más, nos dio una lista de cintas que teníamos que ver para preparar nuestros roles, entre ellas ‘Scream’, ‘Viernes 13’, ‘Carrie’ y ‘Las brujas de Salem’. Y creo que ‘La calle del terror’ sabe cómo rendirle culto a estas maravillosas películas, pero también encuentra su propio estilo”, refiere Olivia, quien se preparó diligentemente para su papel: “Literalmente vi todos los videos que encontré sobre adolescentes en los noventa filmando películas caseras. Eran videos que titulaban, por ejemplo, ‘Último día de escuela, 1993’, de adolescentes que andaban con su cámara, que hacían primeros planos de amigos y otras cosas. Esas fueron, quizá, las interacciones más genuinas que pude encontrar”, cuenta.

El actor Benjamín Flores Jr. (18) es el más joven del elenco, pues cuando empezó a grabar aún estaba en el colegio. Su personaje, Josh, hermano de Deena, es el típico púber, medio nerd, que domina la tecnología en una década en la que comenzaba a cambiar todo gracias a internet. “El proceso de grabación fue toda una locura, es más, como yo era el más joven del cast, cuando terminábamos de grabar, todos se quedaban conversando o quedaban para ir a algún lugar, pero yo tenía que ir directamente a estudiar. Lo que más me gustó es que el equipo de producción trabajó para que tanto dentro y fuera nos sintiéramos dentro de esta épica. Sin mentir puedo decir que hasta antes de ‘La calle del terror’ no tenía una película favorita de horror hasta esta. La amo”, dice Flores .

Kiana Madeira agrega que al igual que ‘Josh’ ella amó la tecnología de los 90. “Me encantó porque no soy muy fan de la tecnología actual, es muy complicada y tenemos una relación amor/odio. Entonces, estar sin teléfonos celulares durante toda la grabación fue algo que disfruté muchísimo”, confiesa.

Los próximos viernes 9 y 16 de julio se estrenarán la segunda y tercera parte de ‘La calle del terror’, que irán en retrospectiva: ambientadas en los años 1978 y 1666, respectivamente. Y en ellas, Kiana, Olivia y Benjamin asumirán el reto de interpretar a otros personajes.