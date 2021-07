No respires 2: película con Stephen Lang lanza primer tráiler oficial

Luego de cinco años, la segunda parte de No respires finalmente ya cuenta con una fecha de estreno para la alegría de los fans. Esta entrega será dirigida otra vez por Fede Álvarez, por lo que se espera que sea todo un éxito al igual que su primera entrega.

Para mantener las expectativas de los espectadores, la producción compartió un nuevo tráiler que muestra parte de la trama, que promete tener mucho más suspenso y emoción.

Según se puede ver en el video, el veterano de guerra (Stephen Lang) está de regreso como el protagonista de la historia, pero, esta vez, ya no tendrá que proteger su fortuna de los ladrones, sino que estará al cuidado de una niña a la que quieren raptar.

Pese a que no se sabe el motivo del por qué quieren llevarse a la menor, el anciano teme que salga a la luz un secreto que guarda respecto a la joven. Sin más, el adelanto ha dejado varias escenas que auguran estar llenas de acción.

Stephen Lang sobre No respires 2

Stephen Lang ya había adelantado a Dread Central que lo que vendría sería “realmente bueno”. No obstante, la duda es si Jane Levy, quien hizo de Rocky, volverá también a esta secuela; en ese entonces el artista no quiso declarar profundamente. “Eso no puedo decírtelo”, finalizó.

¿Cuál es la fecha de estreno de No respires 2?