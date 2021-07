Marvel: series ajenas a Disney+ no son canon en el MCU, afirma James Gunn

El Universo Extendido de Marvel se atrevió a incursionar en la pantalla chica por medio de Disney Plus. WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki fueron todo un éxito aunque no fueron los únicos shows que tuvieron el sello de Marvel Studios.

Mucho antes de que los tres programas vieran la luz, Netflix, ABC, Freeform y Hulu fueron el hogar de varios títulos que ya habían ampliado el MCU; no obstante, ahora ninguno es considerado canon. A continuación, te compartimos cuáles son:

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

Marvel’s Agent Carter

Marvel’s Inhumans

Marvel’s Runaways

Marvel’s Helstrom

Marvel’s Cloak & Dagger

Daredevil

Jessica Jones

Iron Fist

Punisher

Luke Cage.

Por medio de Twitter, un usuario señaló que Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter pertenecían al mismo universo de las películas del MCU, Acto seguido, el director de Guardianes de la galaxia, James Gunn, aseguró que estaba equivocado.

“Eso es incorrecto. Nunca hubo ninguna coordinación entre las cosas de televisión anteriores y el lado cinematográfico de Marvel, como ahora que todos están bajo el alcance de Marvel Studios”, fueron las palabras del cineasta.

El tuit tomó a varios fans por sorpresa porque esperaban que los mencionados programas formaran parte del MCU eventualmente. Lo más probable es que Marvel Studios decida darles un reinicio a los héroes e ignorar lo realizado antes con ellos al momento de introducirlos.

Actualmente, la empresa ya cuenta nuevamente con los derechos de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher y Luke Cage.