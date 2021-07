I, Tonya: Margot Robbie y su fantabulosa emancipación

Margot Robbie se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Hollywood tras su papel como Naomi Lapaglia en The wolf of Wall Street. Desde entonces, las ofertas de trabajo no tardaron en lloverle, pero ella decidió apostar por la única, inigualable e infame Harley Quinn.

Su paso por el Universo Extendido de DC la convirtió en un ídolo para sus miles de seguidores, aunque no fue la única vez que la interprete presentó un personaje tan caótico y explosivo en la pantalla grande. Un año después del film Suicide Squad, ella protagonizó I, Tonya.

La cinta nos presenta a Tonya Harding, una prometedora patinadora sobre hielo estadounidense. Ella es una joven de clase obrera, siempre bajo la sombra de su implacable e insensible madre, pero con un talento innato capaz de hacer un triple axel en competición.

En 1994, su principal rival para los Juegos Olímpicos de Invierno fue su compatriota Nancy Kerrigan, a la que, poco antes de los Juegos, un matón a sueldo le golpeó la rodilla con una barra de hierro. Las sospechas hacia la protagonista supuso el comienzo del fin de su carrera.

Yo, Tonya fue de las cintas más sorprendentes del 2017. Foto: Clubhouse Pictures

La explosiva historia y gran carisma le valió una nominación a Margot Robbie como mejor actriz en los premios Oscar. Aunque no consiguió la preciada estatuilla dorada, demostró su rango actoral y su compromiso al momento de interpretar diversos personajes que no siguen el patrón de ‘chica bonita’.

Años después, la actriz volverá a retomar el papel de Harley Quinn para The Suicide Squad e incluso se convertirá en la primera versión live action de Barbie. Sin embargo, ya demostró su calibre como artista y no tenía nada más que demostrarle al mundo.