¿Cuándo sale el tráiler de Spider-Man: no way home y qué se sabe del estreno?

Spider-Man: no way home ha estado grabando sus nuevas escenas y los fans no pueden estar más emocionados por su futuro estreno.

Con los rumores en torno a si se llevará a cabo o no el Spiderverse, seguidores vienen pidiendo a Sony el lanzamiento de del tráiler de Spier-Man 3. Todo indica que estaríamos a poco de verlo.

¿Cuándo se estrena el tráiler de Spider-Man: no way home?

De acuerdo a información de Nick Santos de That Hashtag Show, el tráiler de Spider-Man: no way home podría ser visto en los cines con la llegada de Black Widow, película que estará disponible en salas y Disney + desde el 9 de julio.

Spider-Man 3: Sony anunció el título de la película para Latinoamérica

Sin el tan ansiado tráiler presentado, Sony Pictures sí ha mostrado un video en donde revela el título que tendrá la película en Latinoamérica: Spider-Man: sin camino a casa.

¿De qué tratará Spider-Man 3?

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, habló sobre la posible trama de Spider-Man 3 en una entrevista realizada por Comicbook en julio de 2020. “Creo que será totalmente diferente. Al final de Iron Man tuvimos a un héroe revelando su identidad, por lo que en las siguientes películas no podíamos volver a recurrir a la identidad secreta. Ahora la gente sabe la identidad de Peter Parker. ¿A dónde nos llevará? Ya veremos”, expresó el ejecutivo.

Actores confirmados para Spider-Man: no way home

Con el regreso de Tom Holland, Zendaya y más a los papeles que han estado desarrollando en las dos primeras películas de esta versión, No way home verá el regreso al universo arácnido de Jamie Foxx y Alfred Molina, intérpretes que volverán a dar vida a Electro y Dr. Octopus, respectivamente.

Fecha de estreno de Spider-Man: no way home