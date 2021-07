The witcher: Netflix habría renovado la serie por cinco temporadas más

Las aventuras del brujo Geralt de Rivia continuarán en la segunda temporada de The witcher, serie producida por Netflix y que colocará nuevamente al actor Henry Cavill como el protagonista de la saga.

El programa está basado en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, por lo que no sería de extrañar que la producción tenga planes de expandir el universo de la franquicia.

Según señaló el medio We’ve Got This Covered, la anterior premisa podría ser posible debido a un reciente informe que indica que Netflix habría buscado la manera para que el show sea renovado por cinco nuevas temporadas adicionales.

Asimismo, el sitio online explicó que el gigante de streaming tiene la intención de que Cavill siga presente en las demás secuelas de The witcher en su papel de Geralt de Rivia.

Pese a que todavía la producción no ha confirmado la información, el portal We’ve Got This Covered acertó en el pasado la llegada de la precuela de la saga Blood Origin antes de que se haga oficial.

¿Cuándo llegará la temporada 2 de The witcher?

En una reciente entrevista (vía Todo Digital) con el SEO de Netflix, Ted Sarandos, se informó que el estreno de The witcher 2 está programado para llegar en el cuarto trimestre de este año.

Bajo esta premisa, la ficción se lanzará de manera online entre octubre y diciembre de 2021, aunque el día exacto todavía no ha sido revelado.

¿De qué tratará The witcher 2?

Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce: la casa de su infancia de Kaer Morhen.

Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña del misterioso poder que posee en su interior.