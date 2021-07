John Wick 4: Scott Adkins se sumaría al reparto de la cinta

Scott Adkins es un actor desconocido para gran parte del público. Sin embargo, para los conocedores del cine de artes marciales es una estrella. El intérprete es un icono de acción del cine de clase b, gracias a Undisputed, su película más aclamada.

Según informa el portal Deadline, Adkins estaría negociando su participación en John Wick 4. Aunque el informe no revela cuál sería el papel del actor, gran parte del público espera que haya un enfrentamiento entre su personaje y el de Keanu Reeves.

Solo queda esperar que Chad Stahelski, director de la saga de ‘Baba Yaga’, confirme la noticia y brinde más información acerca del rol que tendrá el artista marcial.

Esta no sería la primera vez de Adkins en una gran producción Hollywood, el intérprete también fue parte del elenco de exitosas películas, como Universal soldier: day of reckoning, The expendables 2 y Doctor Strange.

Wesley Snipes no será parte de John Wick 4

John Wick 4 se encuentra en etapa de rodaje y en los últimos días se han integrado grandes estrellas al elenco, como Donnie Yen (Ip Man, Rogue One) y Bill Skarsgård (It 1 y 2).

Estas noticias hicieron que surgiera un rumor relacionado con Wesley Snipes. Distintos portales confirmaron que el actor, conocido por protagonizar la trilogía de Blade, iba a integrar la cuarta película de ‘Baba Yaga’.

Sin embargo, la noticia fue desmentida por Borys Kit, de The Hollywood Reporter. Aunque sí confirmó que hubo conversaciones entre Snipes y la producción, pero que no llegaron a un acuerdo.