HBO Max ya se encuentra disponible en Latinoamérica y se convierte, junto a Disney+, Amazon Prime y Netflix, en una de las plataformas de streaming que podemos contratar ahora mismo.

En varias de ellas, incluidas Android TV, Apple TV, YouTube TV, Google Chromecast, PS4, Xbox One, podrán disfrutarse desde ciertos televisores Samsung y Chromebook. Sin embargo, si posees un LG Smart TV, no podrás acceder directamente pese a tener una suscripción.

HBO Max, la nueva opción de streaming

HBO Max es el nuevo servicio de streaming de WarnerMedia para ver películas y series, por lo que podrás contar con sus servicios desde ahora para América Latina y el Caribe. Inicialmente, brindará dos tipos de planes de suscripción mensual: estándar y móvil.

Además, ofrecerá un periodo de prueba de siete días, al cual denomina ‘zona de degustación’, para poder ver documentales y series de manera gratuita.

¿Cómo iniciar sesión en HBO Max desde mi TV?

Iniciar sesión y descargar esta plataforma es sencillo. Si lo quieres hacer desde tu teléfono móvil, tendrás que buscar la aplicación HBO Max desde tu Play Store en Android o App Store para iPhone.

En caso desees aprovechar este servicio desde tu televisor, también puedes hacerlo. Solo tienes que descargar HBO Max desde un Smart TV (modelos seleccionados) o consolas de videojuegos como Xbox y PlayStation. Este proceso podrás hacerlo desde HBOMax.com con los siguientes pasos:

Asegúrate de estar conectado a internet.

Ve a la tienda de aplicaciones ubicada a la izquierda de la barra de inicio del televisor.

Escribe HBO Max en el icono de búsqueda, selecciona la aplicación y da clic en descargar .

. Necesitas una suscripción para iniciar sesión en HBO Max.

Recuerda que los suscriptores existentes al canal lineal de HBO a través de servicio de cable o satelital podrán acceder a HBO Max sin costo adicional.

Cómo ver HBO Max en mi TV Samsung

Para descargar la aplicación, el smart TV Samsung —de modelos 2016 hasta 2021— debe estar conectado a internet. Luego, solo necesitas ir a la tienda de aplicaciones para escribir HBO Max en el icono de búsqueda. Selecciona la app y finalmente da clic en descargar. Debes contar con una suscripción para iniciar sesión.

Los suscriptores existentes al canal lineal de HBO a través de socios participantes podrán acceder a HBO Max sin costo adicional. Los nuevos clientes pueden registrarse en HBOMax.com o mediante Samsung Checkout.

Cómo ver HBO Max en mi TV LG

La aplicación también está disponible para esta marca de televisores, pero en modelos específicos. Sin embargo, incluso sin soporte para webOS, aún tienes la posibilidad de disfrutar de HBO Max en tu televisor LG desde tu teléfono inteligente o PC.

Si posees un LG Smart TV, puedes acceder a través de la aplicación YouTube TV. Sigue estos pasos:

Instala la aplicación YouTube TV en tu televisor LG al abrir LG Content Store desde la pantalla de inicio.

Ahora configura HBO Max en tu televisor.

Cómo ver HBO Max en otra TV

HBO también está disponible en el servicio de cable de algunas compañías independientemente del fabricante del smart TV.

Si a pesar de contar con uno no puedes acceder porque no es compatible o tienes un equipo que no cuenta con conexión a internet, existen otras alternativas.

Nos referimos a ciertos dispositivos que puedes conectar al televisor de casa, que ya cuentan con la aplicación de HBO, la puedes instalar o tienen fácil acceso a internet, ya sea directamente por WiFi de casa o a través de cable.

Chromecast

Este dispositivo de Google es uno de los más utilizados para enviar contenido desde nuestros móviles, tablets o PC al televisor. Además, es otra alternativa para ver HBO en el televisor de casa.

Para ello, lo único que tienes que hacer es enchufar el Chromecast a tu TV, conectarlo a la WiFi de casa y coger tu móvil, PC o Mac, en los que tenemos que tener la app de HBO instalada, a fin de aplicarlo a la misma red que el Chromecast.

A continuación, abres la aplicación de HBO en el dispositivo, seleccionas el contenidos que quieras ver y lo envías a través del Chromecast al televisor. Para ello, basta con buscar el icono en la app y el contenido se enviará automáticamente.

¿Qué películas y series puedes ver en HBO Max?

El catálogo de HBO Max para Latinoamérica nos trae muchas novedades en películas y series con producciones de DC Comics, Cartoon Network, Warnes Bros, The CW y más.

El contenido streaming también incluye series como Game of Thrones, Friends, Sopranos, South Park y Mare of Easttown.

Películas

Estrenos Warner Bros 2021 (llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine): En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadrón suicida, Dune, The conjuring: the devil made me do it, Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, Godzilla vs. Kong y más.

(llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine): En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadrón suicida, Dune, The conjuring: the devil made me do it, Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, Godzilla vs. Kong y más. Franquicias: Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix.

Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix. Clásicos del cine: El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane.

El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane. Universo DC.

Series

Series originales de HBO: Los sopranos, Game of thrones, Sex and the city, Euphoria, Watchmen, House of the dragon, Gossip girl, etc.

Los sopranos, Game of thrones, Sex and the city, Euphoria, Watchmen, House of the dragon, Gossip girl, etc. Series exclusivas HBO Max: The flight attendant, Generation, Raised by wolves, Sand just like that y el reboot de Gossip girl.

The flight attendant, Generation, Raised by wolves, Sand just like that y el reboot de Gossip girl. Contenido para toda la familia: Plaza Sésamo, Las chicas superpoderosas, Hora de aventura: tierra lejanas, Los Jóvenes Titanes en acción, Scooby Doo, Paw patrol: patrulla de cachorros, Sustos ocultos de Frankelda, El increíble mundo de Gumball y Ben 10.

Plaza Sésamo, Las chicas superpoderosas, Hora de aventura: tierra lejanas, Los Jóvenes Titanes en acción, Scooby Doo, Paw patrol: patrulla de cachorros, Sustos ocultos de Frankelda, El increíble mundo de Gumball y Ben 10. Series latinas: Pop divas, PCC poder secreto, Jornada astral, The cut, Las bravas y Amarres.

¿Cuánto cuesta HBO Max?

Según lo expuesto en su página oficial, HBO Max tendrá los siguientes costos: