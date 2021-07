American horror story: Sarah Paulson y su mala experiencia en la sexta temporada

American horror story, la serie creada por Ryan Murphy, cuenta ya con nueve temporadas, pero eso no ha sido impedimento para que la ficción se siga expandiendo. No solo lanzará una décima entrega, sino también con el nuevo spin-off titulado American horror stories.

La actriz Sarah Paulson es uno de los rostros más conocidos del programa, dado que dio vida a diferentes personajes a lo largo de las temporadas: Billie Dean Howard, Lana Winters, Cordelia Foxx, Bette & Dot Tattler, Sally, Audrey y Ally Mayfair-Richards.

En el podcast de The Hollywood Reporter Awards Chatter, la interprete reveló cuál fue la entrega que menos le gustó debido a su historia y su papel. De hecho, no le faltaron ganas de no participar, pero tenía una obligación contractual.

“La verdad es que no me gusta en absoluto esta [sexta] temporada (...) Sé que la gente se va a enfadar conmigo por decirlo, pero para mí, esto fue después de haber interpretado a Marcia Clark [en American crime story] justo después de acabarla”, contó antes de explicar la razón.

“Me decepcionó tanto la experiencia en general porque sentía que había entrado en un nuevo lugar dentro de mí en el sentido de lo que pensaba que era posible y lo que me gustaría ver que puedo hacer. Me sentía atrapada por mi responsabilidad y mi obligación contractual para hacer American horror story. A pesar de que es mi casa, y siempre la he amado, fue la primera vez que sentí el deseo de ir a Ryan y decirle: ‘Por favor, déjame en el banquillo esta vez’”, detalló.

A pesar de su incomodidad inicial, Sarah Paulson regresó para protagonizar la siguiente temporada del terrorífico show: “Quería estar ahí por todo lo que habíamos pasado como país. Me gustaba la idea de reflejar lo que estábamos experimentando. Y había pasado el suficiente tiempo”.

¿De qué trata American horror story 6?

La sexta temporada se centra en la historia de una pareja, Shelby Miller y Matt Miller, que se muda a Carolina del Norte junto a la hermana de Matt, Lee Harris. Cerca de la casa hay un bosque donde habitan los fantasmas de Thomasin White, la líder de la colonia perdida de Roanoke.