The Flash: Jesse L. Martin y Danielle Panabaker retornan para octava temporada

Si bien la séptima temporada de The Flash está en pleno despliegue, los fans de la exitosa serie de The CW ya han empezado a generar expectativa con miras a la octava entrega de la historia protagonizada por Grant Gustin como el héroe velocista. Sin embargo, mayores aproximaciones aún se mantienen bajo un total hermetismo.

No obstante, hay una actualización muy concreta. De acuerdo con lo detallado por Deadline, tres personajes clave han firmado su regreso con Warner Bros. Television para su retorno al título . Ellos son Jesse L. Martin, Candice Patton y Danielle Panabaker, quienes retoman sus papeles de Joe West, Iris West y Killer Frost, respectivamente.

Por lo pronto, la cadena no ha indicado si la octava temporada será el capítulo final de la exitosa producción. Asimismo, se reafirma que los dos miembros restantes del reparto original, Tom Cavanagh y Carlos Valdés, dirán adiós al show tras el cierre de la séptima entrega. Así lo ha compartido el citado medio.

¿Qué veremos en The Flash, temporada 8?

En una rueda de prensa, el CEO Mark Pedowitz comunicó (vía TV Line) cómo sería el proceso para la selección de los nuevos personajes en el programa. “La idea de The Flash es que Eric Wallace (showrunner) y Greg Berlanti (productor ejecutivo) se unan y hablen sobre otros superhéroes del Arrowverso que se unirán en cada episodio. No será un crossover como tal, pero habrá una sensación de ello con la introducción de todos estos personajes”.

Por el momento, Pedowitz no ha informado quiénes serán los superhéroes que se presentarán en la nueva entrega, por lo que se deberá esperar en estas semanas para conocer del tema.

Según el medio, The Flash 8 contará con solo cinco capítulos debido al tiempo limitado de las grabaciones. “Como volverán a principios de setiembre, no hay forma de que podamos emitir ocho o nueve episodios. Por eso, estamos encantados de tener esta programación de The Flash y Riverdale con cinco episodios a partir de mediados de noviembre”, finalizó el CEO de The CW.