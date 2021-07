HBO: The Weeknd protagonizará The idol, serie del creador de Euphoria

Abel Tesfaye, más conocido en la industria musical como The Weeknd, se ha convertido en uno de los cantantes pop del momento, sobre todo gracias a su multipremiado y más reciente trabajo discográfico, After hours.

No obstante, el intérprete de “Blinding lights” está preparado para un nuevo reto en su carrera. De acuerdo con lo reportado por Deadline, el artista de 31 años acaba de incorporarse a The idol, la nueva apuesta de Sam Levinson, creador de Euphoria , para HBO . Asimismo, ha trascendido que además de protagonizar la producción, será el coescritor y productor ejecutivo.

En cuanto a la trama, la revista Vogue ha compartido que el título se enfocará en una joven estrella del pop que se enamora del dueño de uno de los clubs más exclusivos de Los Ángeles (presumiblemente interpretado por The Weeknd). Sin embargo, lo que la protagonista desconoce —continúa el citado medio— es que su nuevo amorío es el líder de una secta secreta que opera en la ciudad. No obstante, aún no se han revelado mayores detalles del elenco.

Este proyecto no sería la primera incursión de Tesfaye en la actuación. Según detallan portales internacionales, el reconocido cantante escribió y protagonizó un episodio de American dad. Además, tuvo un pequeño papel en Diamantes en bruto, la película de 2019 de los hermanos Safdie, protagonizada por Adam Sandler.

Por su parte, Levinson también retoma su trabajo junto a una estrella mundial de la música para uno de sus proyectos, dado que cuando hizo Euphoria, el cineasta contó con la participación de Drake para llevar a cabo el show.