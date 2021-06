HBO Max: ¿qué series y películas de DC puedo ver en la plataforma de streaming?

El martes 29 de junio llegó a Latinoamérica, incluido el Perú, la esperada plataforma de streaming HBO Max con un gran catálogo de series y películas. Este servicio entra a competir con Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras plataformas de streaming que llevan tiempo en el continente.

Uno de sus mayores ganchos son las películas de acción propias de DC Cómics y series tanto animadas como reales basadas en los famosos personajes de los cómics.

¿Qué películas de DC puedo ver en HBO Max?

Wonder woman

Wonder woman 1984

Suicide squad

Batman vs Superman: dawn of justice

Batman begins

The dark knight

The dark knight rises

Green lantern

The lego Batman movie

Batman

Batman returns

Batman forever

Batman y Robin.

Justice League: Snyder cut

Joker

¿Qué series de DC puedo ver en HBO Max?

Aunque hay producciones, sobre todo series del universo DC, que todavía no han sido habilitadas en la plataforma; entre las ausentes destacan las series animadas: Batman: the animated series (1992), Superman: the animated series (1997) y Justice league unlimited (2005); pero podemos ver otras series relacionadas a este mundo como: Swamp thing, Watchmen y Doom patrol.

HBO Max no ha emitido ningún comunicado respecto a la falta de estos contenidos, ni tampoco ha dado su versión a los medios. Posiblemente se trate de futuros estrenos, que se irán viendo en los próximos meses.

¿Cuánto cuesta suscribirme a HBO Max?

Según lo expuesto en su página oficial, HBO Max tendrá los siguientes costos:

Por mes: S/ 19,90 (Móvil) y S/ 29,90 (TV y otros dispositivos)

Por tres meses: S/ 17,97 (Móvil) y S/ 26,63 (TV y otros dispositivos)

Paquete anual: S/ 13,99 (Móvil) y S/ 21,24 (TV y otros dispositivos).

¿Cómo suscribirme a HBO Max?

Para empezar a disfrutar del contenido que trae HBO Max sigue los siguientes pasos: