Loki es una de las series más vistas en Disney Plus, por ello acaba de dar un nueva noticia que emocionará a todos sus fans: un cortometraje protagonizado por Los Simpson y el mismo hermano de Thor que llevará por título The good, the Bart y the Loki.

Además, será Tom Hiddleston, el actor de Loki, quien dé su voz para su personaje, que estará acompañado de varios integrantes de la familia amarilla. A continuación, te contamos la fecha y más detalles del estreno de este nuevo crossover.

¿Cuándo se estrena el crossover de Los Simpson y Loki?

The good, the Bart and the Loki se estrena el próximo 7 de julio, el mismo día del penúltimo capítulo de la serie Loki, pues es un homenaje a los superhéroes de Marvel.

¿De qué trata el crossover de Los Simpson y Loki?

El corto muestra a Loki cuando vuelve a ser desterrado de Asgard y con la ayuda de Bart se enfrentará a los oponentes más duros que ha tenido: los Simpson y los ciudadanos de Springfield.

La serie de Loki se ubica luego de Avengers: endgame, cuando el Dios del Engaño escapa con el Teseracto y luego de viajar en el espacio-tiempo acaba en la Agencia de Variación Temporal.

¿Cómo y dónde ver online este crossover?

Los fanáticos podrán ver el crossover de Los Simpson y Loki a través de la plataforma de Disney Plus el 7 de julio. El precio mensual de este servicio es de 25,90 soles desde su lanzamiento oficial en el Perú.