HBO Max Perú: reportan problemas para acceder al streaming en su lanzamiento

Los servicios online de películas y series siguen llegando al mercado y el lanzamiento de HBO Max en Perú y el resto de Latinoamérica es muestra de ello.

Con fanáticos de las distintas historias que llegarán entusiasmados por el estreno, en redes sociales, cibernautas han compartido los inconvenientes que han tenido para acceder al registro de paquetes en HBO Max.

Según los comentarios, los problemas recaerían en las personas que se han querido suscribir desde cero al streaming, pero los usuarios provenientes de HBO Go o Direct TV han podido acceder sin mayor error.

HBO Max continúa teniendo problemas con sus nuevos usuarios. Foto:@HBOMaxSoporte

Esta no es la primera vez que sucede este tipo de casos. Cuando Game of thrones estaba en emisión, en redes sociales se reportaron los mismos problemas para acceder a HBO Go, la antigua plataforma de la marca.

Precio de HBO Max

Según lo expuesto en su página oficial, HBO Max tendrá los siguientes costos:

Por mes: S/ 19,90 (Móvil) y S/ 29,90 (TV y otros dispositivos)

Por tres meses: S/ 17,97 (Móvil) y S/ 26,63 (TV y otros dispositivos)

Paquete anual: S/ 13,99 (Móvil) y S/ 21,24 (TV y otros dispositivos)

Catálogo de HBO Max

Películas

Estrenos Warner Bros 2021 (llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine): En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadrón suicida, Dune, The conjuring: the devil made me do it, Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, Godzilla vs. Kong y más.

(llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine): En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadrón suicida, Dune, The conjuring: the devil made me do it, Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, Godzilla vs. Kong y más. Franquicias: Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix.

Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix. Clásicos del cine: El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane.

El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane. Universo DC.

Series

Series originales de HBO: Los sopranos, Game of thrones, Sex and the city, Euphoria, Watchmen y House of the dragon, Gossip girl, etc.

Los sopranos, Game of thrones, Sex and the city, Euphoria, Watchmen y House of the dragon, Gossip girl, etc. Series exclusivas HBO Max: The flight attendant, Generation, Raised by wolves, Sand just like that y Reboot de gossip girl.

The flight attendant, Generation, Raised by wolves, Sand just like that y Reboot de gossip girl. Contenido para toda la familia: Plaza Sésamo, Las chicas super poderosas, Hora de aventura: tierra lejanas, Los Jóvenes Titanes en acción, Scooby Doo, Pam Patrol: patrulla de cachorros, Sustos ocultos de Frankelda, El increíble mundo de Gumballben 10.

Plaza Sésamo, Las chicas super poderosas, Hora de aventura: tierra lejanas, Los Jóvenes Titanes en acción, Scooby Doo, Pam Patrol: patrulla de cachorros, Sustos ocultos de Frankelda, El increíble mundo de Gumballben 10. Series latinas: Pop divas, PCC poder secreto, Jornada astral, The cut, Las bravas y Amarres.

