A lo largo de sus ocho temporadas, Game of thrones (GOT) se hizo acreedora de elogios y premios. Con su final, más de uno pensó que sería su adiós definitivo de la televisión. Sin embargo, no será así.

Con la llegada de HBO Max a Latinoamérica, fanáticos de Juego de tronos tienen una opción más para continuar la historia creada por George R. R. Martin: House of the dragon, su primer spin off.

Game of thrones y su expansión en HBO Max

Tiempo atrás, la cadena eligió a Fuego y sangre, libro que se usará de inspiración para desarrollar House of the dragon, la cual contará la caída de los Targaryen, la casa de los dragones. La producción ya inició sus trabajos de grabación.

Paddy Considine junto al elenco de House of the Dragon. Foto: composición Twitter

¿Qué veremos en House of the dragon?

Narrará la historia de la familia Targaryen en Westeros 300 años antes de lo sucedido en Game of thrones. La serie ha sido escrita por Miguel Sapochnik (quien ya ha dirigido episodios importantes de GOT), Ryan J. Condal y el productor ejecutivo y autor de la saga original de libros George R.R. Martin.

La próximas series del universo Juego de tronos

House of the dragon es una de las varias precuelas que HBO pretenden lanzar en los próximos años. Tramas sobre Los cuentos de Dunk y Egg y La rebelión de Robert Baratheon también son consideradas.

Así también, Entertainment Tonight compartió que una ficción animada para adultos basada en los libros de George R.R. Martin también ha sido incluida en esta nueva etapa.