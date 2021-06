Desde este 29 de junio, HBO Max llega a los países de América Latina y el Caribe, pasando a formar parte de la lista de grandes plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, entre otros.

Sin embargo, HBO Max promete ser el centro del entretenimiento con producciones de DC Comics, Cartoon Network, Warnes Bros, The CW y más. Su catálogo incluirá series como Game of Thrones, Friends, Sopranos, South Park y Mare of Easttown.

Para conocer más sobre cómo utilizar esta plataforma desde tu teléfono móvil y televisor, a continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes tus películas y series favoritas.

Ver HBO Max

HBO Max es una página de entretenimiento totalmente nueva, por lo que podrás acceder a sus servicios desde el 29 de junio de 2021 en América Latina y el Caribe. Inicialmente, brindará dos tipos de planes de suscripción mensual: estándar y móvil.

Además, ofrecerá un periodo de prueba de siete días, al cual denomina “zona de degustación”, para poder ver documentales y series de manera gratuita.

Pasos para descargar HBO Max

Descargar esta plataforma es superfácil. Si lo quieres hacer desde tu teléfono móvil tendrás que buscar la aplicación HBO Max desde tu Play Store en Android o App Store para iPhone.

Instalar HBO Max en mi TV

En caso desees aprovechar este servicio desde tu televisor, también puedes hacerlo. Solo tienes que descargar HBO Max desde un Smart TV (modelos seleccionados) o consolas de videojuegos como Xbox y PlayStation. Este proceso podrás hacerlo desde HBOMax.com.

Marcas de TV compatibles con HBO Max

Samsung TV (modelos 2016 en adelante)

(modelos 2016 en adelante) LG (modelos específicos)

Catálogo de HBO Max para Perú y Latinoamérica

Pese a haber presentado unos pequeños problemas en su lanzamiento, la plataforma de streaming contará con un catálogo considerablemente amplio para todas las edades. Además, incluirá cintas de DC Universe, series originales de HBO, clásicos del cine, franquicias hollywoodenses y exclusivos que solo se estrenarán en la plataforma.

Aquí te dejamos una lista de las producciones más resaltantes.

Películas

Estrenos Warner Bros 2021 (llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine): En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadrón suicida, Dune y The conjuring: the devil made me do it, Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, Godzilla vs. Kong y más.

Franquicias: Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix.

Clásicos del cine: El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane.

Universo DC.

Series