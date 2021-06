Chris O’Donnell y su nueva vida: fue Robin, dejó el cine y hoy tiene una pizzería

Hollywood no es eterno y muchos actores lo saben. Con intérpretes logrando el éxito en la meca del cine, algunos no solo lo consiguen, sino también deciden alejarse de dicho mundo y llevar una vida no tan agitada. Ese es el caso de Chris O’Donnell.

El actor, una cara conocida en las producciones de los años 90, quedó en el recuerdo de los fanáticos de las películas de superhéroes tras su interpretación de Robin en Batman forever y Batman & Robin, ambas dirigidas por Joel Schumacher.

Chris O’Donnell en Batman Forever

Que Chris O’Donnell diera vida a Dick Grayson/Robin en el cine era el empuje que su carrera necesitaba, pero las críticas especializadas y de los fans, en su momento, no ayudaron. Desde el traje de Batman, el cual portó George Clooney, hasta la versión de Capitán Frío de Arnold Schwarzenegger, la película fue considerada una de las más criticadas sobre la figura del murciélago de ciudad Gótica.

Tras esta cinta, Chris O’Donnell llevó sus trabajos por otros rumbos y cada vez más se alejó de la gran pantalla. De acuerdo a su registro en IMDb, sus últimos trabajos en el cine fueron con Cats & Dogs: the revenge of kitty Galore y A little help, las dos del 2010, y en el corto The tournament challenge challenged del 2012.

O’Donnell: su exitoso paso por NCIS y el lanzamiento de su pizzería

Fuera del cine, O’Donnell decidió incursionar en la televisión. Desde el 2003, se le ha visto en series como The practice, Two and a half men y Grey’s anatomy Desde el 2009, forma parte de reparto de NCIS: criminología naval y Los Ángeles, respectivamente.

Pero eso no es todo. En el 2017, el intérprete y su esposa Caroline decidieron abrir Pizzana, pizzería ubicada en West Hollywood, California. Personalidades de la talla de Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Katie Lee, Steve Carrell y Usher han recomendado el lugar en sus redes sociales.

Chris O'Donnell es dueño de Pizzana en Los Ángeles. Foto: @chrisodonnell/Instagram.

La carrera de Chris O’Donnell es una de las más particulares. En un informe de The Hollywood Reporter, se indica que él aceptó protagonizar Batman & Robin tras renunciar al personaje principal en Titanic, el cual finalmente recayó en Leonardo DiCaprio. Así también, dejó de lado una llamativa propuesta: interpretar a uno de los Hombres de negro.