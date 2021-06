No hay duda que Spider-Man: no way home es una de las películas más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y del arácnido.

La cinta mostraría, por primera vez, a los tres Peter Parker cinematográficos y los reuniría para enfrentar a Electro, Doctor Octopus y un tercer villano que aún no ha sido confirmado.

Si esto es cierto, la cinta contaría con la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire, este último fue el que dio indicios de su participación en Spider-Man 3.

El hecho ocurrió en Nueva York, cuando un fanático le pidió una foto al actor y le preguntó sobre su presencia en Spider-Man: no way home. “Su reacción fue sonreír y guiñarnos el ojo, diciendo que no podía decir nada” , expresó el seguidor.

La respuesta del actor ha hecho crecer la ilusión de los fanáticos que desean ver el Spider-verse en la tercera entrega del Hombre Araña. Foto: captura TW @novelagrafica

Esta declaración se presta a distintas especulaciones, ya que si el intérprete no sería parte de la cinta podría haber respondido con una negativa, pero decir “no puedo decir nada” es sembrar la duda entre el público.

El único que negó su participación en el filme fue Andrew Garfield, quién señaló en una entrevista que ningún directivo de Sony o Marvel le había pedido retomar el personaje.

Spider-Man: no way home - fecha de estreno

La tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel se estrenará en los cines el 17 de diciembre de 2021.

¿Spider-Man 3 tendrá Spider-verse?

El Spider-verse es uno de los eventos más solicitados y esperados. Este rumor se reafirmó el 3 de diciembre de 2020, cuando el canal de Sony Latinoamérica lanzó un comercial que confirmaba el crossover entre los tres hombres arañas, interpretados por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.