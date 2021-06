John Wick 4 con Keanu Reeves inició filmación y lo anuncia con foto oficial

Keanu Reeves retomará su papel del exasesino a sueldo en un nuevo corte de acción, donde tendrá que salir airoso del submundo criminal de Berlín, París, Japón y Nueva York. Al menos eso podemos deducir por las distintas filtraciones que se han dado a lo largo de estas misteriosas semanas.

Ahora, a poco más de 10 meses para su llegada a los cines, tenemos un anuncio muy concreto. Lionsgate ha publicado una foto en su cuenta oficial en Twitter. Con ello, la compañía ha confirmado el inicio del rodaje para la cuarta entrega de John Wick , exitosa franquicia que vio la luz por última vez en 2019.

John Wick 4 empezará proceso de rodaje. Foto: Twitter/@Lionsgate

Si bien se tenía entendido que las ciudades anteriormente citadas están dentro de la ruta de filmación, los detalles de la trama continúan siendo una interrogante, al igual que el reparto completo. Por lo pronto, Collider ha informado que Ian McShane retornará en el papel de Winston, mientras que Laurence Fishburne regresará para interpretar a Bowery King.

Ellos se unirán a Hiroyuki Sanada y a la leyenda de las artes marciales Donnie Yen. Asimismo, el elenco principal se completaría con la estrella pop británico-japonesa Rina Sawayama, Shamier Anderson y Bill Skarsgard.

Por otro lado, se sabe que, después de haber codirigido la primera entrega con David Leitch antes de trabajar en solitario para la segunda y la tercera, Chad Stahelski estará encargado de la dirección de este largometraje, . Sin embargo, el citado medio informa que el guionista Derek Kolstad no forma parte del proyecto en esta ocasión. En ese sentido, el libreto estará a cargo de Shay Hatten (Army of the dead) y Michael Finch (American Assassin).

¿Cuándo se estrena John Wick 4?

Debido a los retrasos provocados por la pandemia, la cinta tiene un estreno programado para el 27 de mayo de 2022.