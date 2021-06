‘Star Wars: Rogue squadron’: Matthew Robinson se une a Patty Jenkins en nueva entrega de saga

El ascenso de Skywalker fue la última película de Star Wars en estrenarse. A pesar de ello, la franquicia se mantiene viva a través de Disney Plus, gracias a títulos como The Mandalorian, The bad batch, y otros spin-off que Lucasfilm anunció para el futuro. No obstante, la próxima entrega de la saga, Rogue squadron, fue anunciada durante un evento de inversores del conglomerado norteamericano, a finales de 2020.

Ahora, unos meses después, se ha reportado una nueva actualización. De acuerdo con lo detallado por Deadline, Matthew Robinson, reconocido por su trabajo en Invention of lying y Love and monsters, ha sido fichado por la directora del proyecto, Patty Jenkins (Wonder Woman), para ser el encargado del guion.

Si bien los detalles de la trama no han sido revelados, Variety desliza la posibilidad que el largometraje esté basado en las novelas de X-wing publicadas por las editoriales Bantam Spectra y Del Rey entre 1996 y 2012. Con ello, se daría paso a una nueva generación de pilotos.

Esta situación cobra sentido, sobre todo, si se tiene en cuenta lo expresado por la propia Jenkins durante la mencionada reunión, en donde explicó que su padre, un expiloto de combate, fue su inspiración para unirse al título. “Cuando perdió su vida al servicio de este país, se encendió en mí el deseo de convertir toda esa tragedia y emoción en hacer un día la mejor película de pilotos de combate de todos los tiempos”.

Por otro lado, se sabe que el filme llegará a los cines el 22 de diciembre de 2023. En ese sentido, portales especializados sugieren que el resto de este año servirá para ajustar detalles en la preproducción, mientras que el rodaje comenzaría en 2022.