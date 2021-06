Quentin Tarantino desestima remake de Reservoir dogs como su última película

Django sin cadena, Bastardos sin gloria y Pulp fiction son solo algunas de las icónicas películas que forman parte de la reconocida carrera de Quentin Tarantino. El aclamado cineasta estadounidense ha dirigido nueve filmes en total y en muchas ocasiones ha dejado en claro su decisión de retirarse de la industria luego que su décimo proyecto vea la luz.

En ese sentido, Tarantino fue invitado al programa de televisión Real time with Bill Maher, en donde reveló que mantiene su postura de solo dirigir diez largometrajes. “Conozco la historia del cine y, a partir de aquí, los directores no mejoran. Todavía me queda otra. (…) Al mismo tiempo, trabajar durante 30 años haciendo tantas películas como he hecho, no tantas como otras personas, es una larga carrera. Es una carrera realmente larga. Y he dado todo lo que tengo “.

Asimismo, declaró que pensó en una adaptación de uno de sus clásicos para darle punto final a su alabada trayectoria. “De hecho, he considerado hacer un remake de Reservoir Dogs como mi última película “¡No lo haré, internet! Pero lo he considerado”.

Si bien no tenemos mayores detalles en torno a cuál será el nuevo movimiento de Tarantino, lo que sí podemos disfrutar por ahora es la novela de Once upon a time in Hollywood. Su exitosa cinta de 2019 tendrá una versión literaria y estará disponible a partir del 29 de junio.

En cuanto a la trama, ha trascendido que el libro nos aproximará a la historia del personaje de Brad Pitt. “En la película, Cliff es un verdadero enigma, te quedas con la duda de qué le pasa a este tipo, y una de las cosas del libro es que hay capítulos aislados que te dicen, por ejemplo, que todo este apartado será sobre el pasado de Cliff. (…) Cada capítulo aislado que es solo sobre el pasado de Cliff es como una pequeña y extraña novela en sí misma protagonizada por él”, detalló el propio director hace algunas semanas atrás.