Liam Neeson emocionado por spin-off de Star Wars, pero admite estar confundido por diversidad de historias

Liam Neeson concedió una entrevista al portal especializado Collider, en donde compartió distintos detalles de The ice road, su nueva película para Netflix. No obstante, en dicha conversación, el reconocido actor fue consultado acerca de la trama que Disney está preparando para Obi-Wan Kenobi, en donde Ewan McGregor retomará su icónico papel.

Ante ello, y pese a que los fans desean ver un cameo de Qui-Gon Jinn como fantasma de la fuerza del antiguo mentor de Kenobi, Neeson confesó que no ha entablado alguna reunión que confirme su presencia en el proyecto, pero se mostró emocionado por su estreno. Asimismo, opinó sobre el extenso contenido que se ha realizado desde que él formó parte de la franquicia.

“No me han contactado, para ser honesto. Sé que ahora hay muchos spin-offs. Estoy un poco confundido, debo admitirlo. (…) Y como digo que hay todos estos spin-offs y no me sorprende que haya uno de Obi-Wan y Ewan allí, tengo muchas ganas de verlo”, afirmó.

Por otro lado, comparó su experiencia de cuando era miembro de la saga con lo que sucede en la actualidad. “Recuerdo estar en Belfast, en el cine, tener un día libre e ir a verla. La primera, creo que era el Episodio IV, creo, con Harrison, Mark y Carrie, por supuesto, fue totalmente única, increíblemente entretenida. Nunca pensé que podría ser parte de ella en algún momento, pero sigue siendo fuerte”.

“Y, ya sabes, cuando estaba en el primero, La amenaza fantasma, era como: ‘Oh, ¿firmarías esto para mi hijo?’, Y ahora es como, ‘Oh, ¿firmarías esto para mi padre? ‘, o ‘¿Firmarías que es para mi abuelo?’. Quiero decir que han pasado tres generaciones desde que salieron estas películas”, agregó.

Independientemente de que Qui-Gon tenga alguna aparición, el desconcierto de Neeson es comprensible. El enorme volumen de historias que se está produciendo desde que Disney compró Lucasfilm en 2012 plantea confusas cuestiones para los consumidores casuales que no estén familiarizados con la creciente línea de tiempo de Star Wars.