Luego de tres exitosas temporadas de Black Lightning, muchos fanáticos esperan con ansias la cuarta entrega de la serie de The CW que está protagonizada por Cress Williams y desarrollada por Salim Akil.

Recordemos que esta será la última parte de esta popular saga de superhéroes, por lo que aquí mencionamos todos los detalles sobre su lanzamiento en Netflix.

La popular serie de superhéroes llegará a la plataforma de Netflix el martes de 29 de junio . Asimismo, contará con 13 episodios en total.

The book of reconstruction: chapter one

The book of reconstruction: chapter two

The book of reconstruction: chapter three

The book of reconstruction: chapter four

The book of ruin: chapter one

The book of ruin: chapter two

Painkiller

The book of ruin: chapter three

The book of ruin: chapter four, lyding

The book of reunification: chapter one

The book of reunification: chapter two

The book of resurrection: chapter one, crossroads