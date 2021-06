Supernatural tendrá spin-off: Jensen Ackles producirá precuela The Winchesters

Fue en 2005 cuando Supernatural aterrizó en la pantalla chica para convertirse en una exitosa producción. Su historia se cuenta a través de más de 300 episodios en 15 temporadas, las cuales —además— la han posicionado como uno de los programas más longevos y queridos de la televisión.

Pese a que la serie ha concluido, Deadline ha informado que Jensen Ackles —Dean Winchester en la ficción— estará encargado de una precuela para el show, en la cual se explorará el pasado de John y Mary Winchester , padres de los entrañables investigadores paranormales.

“Después de que Supernatural terminara su 15° temporada sabíamos que ello no había terminado. Porque como decimos en la serie: ‘Nada termina realmente, ¿verdad?’ Cuando Danneel y yo formamos Chaos Machine Productions, sabíamos que la primera historia que queríamos contar era la de John y Mary Winchester, o más bien la historia de origen de Supernatural. Siempre sentí que mi personaje, Dean, habría querido saber más sobre la relación de sus padres. Así que me encanta la idea de que nos lleve en este viaje”, declaró Jensen a Deadline.

Problemas entre Jared Padalecki y Jensen Ackles

Quien no ha recibido de gran manera la noticia ha sido el coprotagonista del programa, Jared Padalecki, quien a través de su cuenta oficial en Twitter ha dejado entrever que fue totalmente ignorado en el proyecto. “ Estoy feliz por ti. Ojalá me hubiera enterado de esto de otra manera que no sea por Twitter. Estoy emocionado de verlo, pero me molesta que Sam Winchester no haya tenido participación alguna ”.

Jared Padalecki interpreta a Sam Winchester en Supernatural. Foto: @jarpad/Twitter

Los fans se mostraron sorprendidos por su tuit. De hecho, uno de ellos insinuaba que todo sería una broma. Sin embargo, el propio Paladecki respondió a dicho comentario y confirmó que —efectivamente— no tenía conocimiento de nada. “Esta es la primera vez que escucho sobre eso. Estoy destrozado”.