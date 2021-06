Rápidos y furiosos 9 apunta un nuevo récord en la taquilla tras su estreno en Estados Unidos

Rápidos y furiosos 9 ya ha demostrado que es el nuevo ‘blockbuster’ de la saga. De hecho, Variety reportó hace algunas semanas que la historia protagonizada por Vin Diesel se ha convertido en la película extranjera más vista en Corea del Sur durante el 2021. Ello en función a los 18,9 millones de dólares producto de las 2,19 millones de entradas vendidas desde su estreno en dicho país, el pasado 19 de mayo.

No obstante, la racha ganadora no se ha detenido ahí. De acuerdo con lo detallado por The Hollywood Reporter, la novena entrega de la exitosa franquicia apunta a conseguir 66 millones de dólares en la taquilla de este fin de semana, tras su estreno en Estados Unidos (25 de junio). Por cierto, la cinta obtuvo unos envidiables 30 millones de dólares en el conteo del viernes, proveniente de casi 4.200 cines.

Con ello, se convertiría en un nuevo récord en lo que va de la pandemia. Asimismo, sería la mayor apertura para una película en Estados Unidos desde la llegada de Star Wars: the rise of Skywalker, en diciembre de 2019.

Pese a los prometedores pronósticos, Un lugar en silencio todavía sostiene el récord de apertura en lo que va de la pandemia, tras recaudar 57,1 millones de dólares durante el fin de semana largo del Memorial Day.

No obstante, es importante precisar que Rápidos y furiosos 9 ya ha tenido un gran despliegue mundial, gracias a los 300 millones de dólares que ha obtenido en 23 mercados internacionales. Un panorama de grandes expectativas, sobre todo si tiene en cuenta que aún está por estrenarse en distintas locaciones clave, en donde está incluido el Reino Unido.

Rápidos y furiosos 9 - sinopsis oficial

Dominic Toretto tiene una vida tranquila fuera del radar con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha en su horizonte pacífico. Esta vez, esa amenaza obligará a ‘Dom’ a confrontar los pecados de su pasado para salvar a los que más ama.

Su equipo se une para detener una conspiración devastadora dirigida por el asesino más experimentado y el mejor conductor de alto rendimiento que jamás conocieron, un hombre que también es el hermano abandonado de ‘Dom’, Jakob.