Con el próximo lanzamiento de HBO Max en Latinoamérica, la compañía estará disponible en un mercado mucho más amplio. Por ende, se están enfocando en la diversificación de su contenido, con el propósito de competir con los títulos originales de fuertes oponentes como Netflix y Disney Plus, quienes han apostado por las producciones de superhéroes desde hace algún tiempo.

‘La casa del ratón’ hace lo suyo con Marvel, mientras que HBO Max ha entrado de lleno con las propuestas del DCEU. En ese sentido, The Hollywood Reporter ha confirmado que la plataforma está trabajando en una adaptación de Madame Xanadu.

El proyecto -que será concebido como una serie de drama- estará a cargo de J.J. Abrams , quien es ampliamente conocido en la industria cinematográfica por su trabajo en distintas entregas de Misión Imposible y Star Wars. Asimismo, Angela Robinson -guionista de Professor Marston and the wonder women- será la encargada del libreto y de la producción ejecutiva del título.

Angela Robinson será la escritora y productora ejecutiva del proyecto. Foto: Zak Krevitt

Por otro lado, Deadline detalla que los episodios -de una hora de duración en promedio- serán producidos por Bad Robot en asociación con Warner Bros. Television. En dicha ecuación, Ben Stephenson y Rachel Rusch Rich compartirán funciones en la coproducción ejecutiva.

De acuerdo con lo explicado por Collider, Robinson tenía un acuerdo con Paramount TV. No obstante, optó por desestimarlo para unirse a Warner Bros, debido a la creciente lista de propiedades de DC sobre los que Bad Robot tendría potestad.

¿Quién es Madame X?

Madame Xanadu, también conocida como Nima o Nimue, es una clarividente que utiliza las cartas del tarot para adivinar el futuro. Otras de sus habilidades incluye la posibilidad de levitar objetos, teletransportarse y desterrar demonios menores. Además, es inmortal: nunca envejece y no puede ser asesinada de ninguna manera gracias a su trato con la muerte.

De acuerdo con portales especializados, el personaje -diseñado por Michael William Kaluta sobre una historia creada por David Michelinie y Val Mayerik- tuvo su primera aparición en 1978. Posterior a ello, se sabe que tiene un trabajo a tiempo completo como vidente en un bufete de abogados, donde ayuda a resolver crímenes gracias a sus místicos poderes.