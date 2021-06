Loki, Ant-Man y la teoría de fans que une a la AVT con el Reino cuántico de Marvel

Tras el estreno del capítulo 3 de Loki en Disney +, fanáticos han podido saber más sobre el paso del ‘Dios del engaño’ por La autoridad de variación temporal (AVT).

Con las escenas vistas, las cuales incluyen mayor interacción con Sylvie, una nueva teoría sobre Loki ha surgido en redes sociales. Fans han comenzado a debatir sobre la ubicación de la AVT, la cual estaría relacionada con el Reino cuántico visto en Ant-Man and the Wasp.

La conexión entre Ant-Man y Loki

La teoría propone que la AVT estaría dentro del Reino cuántico, aquel lugar donde el tiempo y el espacio no son los que parecen. En Loki, Mobius (Owen Wilson) le dice al ‘Dios de la Travesuras’ que “el tiempo pasa de manera diferente aquí. Ya lo entenderás“.

Dado que la AVT y el Reino cuántico comparten las mismas características temporales, televidentes creen que podrían tener el mismo lugar de origen, en este caso, la ciudad remota vista en Ant-Man 2.

Ant-Man and the Wasp presentó una ciudad remota dentro del Reino cuántico. Foto: Marvel

Pero esta idea no acaba acá. Con el Reino cuántico otra vez presente en el UCM, fans hablan una vez más sobre quien será el gran villano de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’: Kang, el conquistador dentro de la serie de Disney +.

Al ser un viajero del tiempo, el enemigo de los Vengadores tiene vínculos con la AVT, según lo visto en los cómics. En Loki, Marvel ya ha dejado caer varios huevos de pascua sobre él que pueden anticipar a su llegada confirmada para Ant-Man 3.