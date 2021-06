Élite, temporada 5: actores y personajes que dejan la serie de Netflix

La temporada 4 de Élite se estrenó en Netflix y los fans son los más emocionados por ver las puertas de Las Encinas abiertas. Tras la salida de varios actores, televidentes ahora han conocido a los nuevos personajes que llegaron al show.

Por el momento, los estudiantes que se unieron a la serie son: Mencía (Martina Cariddi), Ari (Carla Diaz), Patrick (Manu Ríos), hijos de Benjamín, el nuevo director y Phillipe Florian Von Triesenberg (Pol Granch).

¿Qué actores ya no serán parte de Élite temporada 5?

Para sorpresa de muchos, Itzan Escamilla (Samuel) y Omar Shana (Omar) se alejarán de la próxima historia de Élite de Netflix.

Itzan Escamilla (Samuel)

En el 2020, en medio de las grabaciones de Élite temporada 4, Itzan Escamilla adelantó que él no sería parte de la quinta entrega. En una entrevista a la revista Hola, indicó que él rodaría sus escenas hasta diciembre del año pasado y luego dejaría la serie.

Itzan Escamilla interpretó a Samuel en Élite. Foto: Netflix

En Élite 4, ‘Samu’ y Guzmán arreglan sus problemas, incluso son cómplices en la muerte de Armando, el empresario que estaba detrás de Mencía. No se ha indicado qué pasará con el personaje tras la salida del intérprete.

Omar Shana (Omar)

De la misma forma que Itzan Escamilla, Shana compartió en la entrevista con la revista Hola que él tampoco continuaría en Élite temporada 5. “Hay ganas de acabar, pero tengo claro que luego lo vamos a echar mucho de menos. Ha sido como un colegio”, explicó el actor.

Omar Shana interpreta a Omar en Élite. Foto: Netflix

Personajes de Élite con un incierto destino para la temporada 5

Arón Piper (Ander)

En Élite 4, Ander vence el cáncer y arregla sus problemas con Omar. Al final de la temporada, él y Guzmán salen de viaje “a conocer el mundo”. No se sabe si continuará o no en Las Encinas, pero fuera de escena, Arón Piper se ha estado enfocando en su carrera musical.

Arón Piper dio vida a Ander en Élite de Netflix. Foto Netflix

Miguel Bernardeau (Guzmán)

El actor Miguel Bernadeu comentó en el 2020 que estuvo a punto de no ser parte del cuarto ciclo de la serie española. “Yo no estaba convencido de quedarme cuando supe que se iban Mina, El Hammani y Danna Paola porque mi trama está unida a la de ellas, pero tuve una conversación con los creadores y ellos me aclararon el panorama”, explicó en una conversación con El Mundo.

Miguel Bernardeau es Guzmán en Élite. Foto: Netflix

En el final de Élite temporada 4, Guzmán mató a Armando con una pistola de bengalas y esconde el cuerpo en el lago en complicidad con sus amigos. Así también, decide terminar su relación con Ari y acompañar a Ander de viaje. No se dio información si continuará o no en Las Encinas.