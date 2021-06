Capitán América 4: Anthony Mackie habla acerca de la película

Falcon and the Winter Soldier fue una de las series más vistas por los suscriptores de Disney Plus. El último episodio mostró cómo Sam Wilson tomaba el manto del Capitán América, personaje que regresaría con una nueva película.

En una entrevista realizada por Deadline, Anthony Mackie respondió acerca del progreso de la cuarta cinta del superhéroe. Aunque no dio detalles exactos al respecto, se atrevió a indicar que Marvel Studios está más enfocada en la secuela de Black Panther que en el largometraje de Sam Wilson.

“No lo sé, no lo sé. Literalmente, salió la serie, y para el último episodio, tuvimos una fiesta de Zoom como, con todo el mundo. Y eso fue todo. Como si no hubiera tenido noticias de nadie, ya que (quiero decir) Marvel Studios tiene otros proyectos cinematográficos en marcha. Sé que la preparación para Black Panther 2 está dejando agotados a todo el mundo, así que no lo sé. Estoy interesado en ver a dónde va”, reveló Mackie.

Anthony Mackie está feliz de que lo acepten como el nuevo Capitán América

Mackie habló con el portal Bounding Into Comics en abril del 2020, en donde contó cómo fue recibido por los fans en esta oportunidad. Para sorpresa de varios, el número de detractores disminuyó considerablemente.

“Piensas que tan pronto como le quitas ese escudo al tipo blanco, hay mucha gente que va a decir: ‘Oh, te vas a quedar con el escudo solo porque eres un hombre negro, tienes el escudo ahora por eso... ¿Por qué el negro debe tener un escudo?’”

“Esperaba que fuera un zumbido en internet, pero no lo he recibido ni visto en absoluto. Como, ya sabes, es fácil para nosotros mirar las noticias y ver lo que está pasando y decir: ‘Todas las personas son malas, el mundo se va a c...’, pero la realidad es que la mayoría de las personas son buenas”, finalizó el actor.