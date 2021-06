‘Transformers: war for Cybertron kingdom‘: Netflix estrena tráiler de la temporada 3

Netflix continúa produciendo contenido original. Después del éxito de la serie de Transformers, producida por el servicio de streaming, la compañía estrenó el primer tráiler de la tercera temporada, titulada War for Cybertron kingdom.

Los nuevos capítulos traerán de regreso a los personajes de Beast wars, serie emitida en 1996 y que es considerada como una de las mejores temporadas de la franquicia.

Transformers: war for Cybertron kingdom - tráiler

¿De qué trata Transformers: war for Cybertron kingdom?

La tercera temporada de la historia mostrará la eterna batalla entre los Autobots y los Decepticons, quienes viajarán a la Tierra y conocerán a los Maximals y Predacons, sus descendientes.

“En esta historia de origen de Transformers, exploraremos el expansivo mundo de Cybertron de una forma que las audiencias nunca han visto con el fin de asombrar a los fanáticos existentes y a los que ingresan a la franquicia por primera vez”, reveló el director de Netflix Anime Series, John Derderian en julio de 2020.

Transformers: rise of the beasts se grabará en Perú

El director de la película, Steven Caple Jr., confirmó en una conferencia online realizada por Paramount que Transformers: Rise of the beasts será grabada en Nueva York y Perú, específicamente en Machu Picchu y Tarapoto.

Transformers: rise of the beasts - fecha de estreno

El largometraje tiene previsto su estreno para el 24 de junio de 2022. Aún no se ha confirmado si Transformers: rise of the beasts se estrenará en Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming.