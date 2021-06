Star+ presenta sus primeros contenidos originales para la región

Star+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America, de entretenimiento general y deportes dirigido al público adulto que se lanza el próximo 31 de agosto, presenta 66 nuevos contenidos originales creados en y para Latinoamérica.

La propuesta amplía el compromiso con las comunidades de talentos de toda la región, sumando más de 130 proyectos en varios países de Latinoamérica y en distintas etapas de producción para sus plataformas de streaming Disney+ y Star+. Es así que los suscriptores de Star+ podrán acceder a historias originales para todos los gustos, de ficción y no ficción, protagonizadas por los más renombrados artistas de la región, que exploran los temas más candentes de la cultura latinoamericana en tono de drama, comedia, comedia dramática, thriller, biopic y docu-reality.

Damian Alcázar en No fue mi culpa. Foto: Star+

Además, tendrán acceso a la colección completa de exitosas producciones originales de cine y TV, fruto del trabajo del equipo de The Walt Disney Company Latin América sostenido durante más de 2 décadas junto a decenas de reconocidas casas productoras de la región.

“Nos unimos a las más prestigiosas productoras locales y ampliamos la presencia de talento de la región para crear historias de ficción y relatos de no ficción sobre temas y problemáticas propias de nuestra región. Así, en este momento, se encuentran en distintas etapas de realización 66 producciones originales en los principales mercados del territorio latino que, sumadas a las de Disney+, superan las 130 producciones en las que la compañía está trabajando actualmente”, expresó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Con un vasto elenco de más de 130 actrices y actores de trayectoria, provenientes de 8 países de la región, en Star+ habrá géneros, talentos e historias para cada suscriptor. Entre los dramas figuran títulos como: Santa Evita, No fue mi culpa, Impuros (temporada 3), Limbo… hasta que lo decida, El grito de las mariposas y Diciembre 2001, serie sobre la historia del final de la esclavitud en Brasil.

Nicolás Furtado en Impuros 3. Foto: Star+

En comedias veremos El galán. La TV cambió, él no; Los protectores; Máscara contra Caballero; How To Be a Carioca; Terapia alternativa; El encargado, Planners, Bellas artes. En thrillers figuran Insânia, Horario estelar; y en biopics Pancho Villa. El Centauro del Norte; O Rei da TV; Coppola, el representante (serie sobre la historia de María Bonita) y Ringo.

Natalia Oreiro en Evita. Foto: Star+

Finalmente, docu-realites la nueva temporada de Bios. Vidas que marcaron la tuya, serie documental que explora la vida y obra de las personalidades más destacadas de la escena artística y deportiva de América Latina, adentrándose en la intimidad de los protagonistas a través de entrevistas en profundidad, testimonios de su círculo íntimo e inédito material de archivo. Los nuevos episodios están dedicados a: Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, Aterciopelados, Titãs y Os Paralamas do Sucesso; el exfutbolista y entrenador Hugo Sánchez; y la actriz Sofía Vergara. A su vez, está en desarrollo una nueva temporada de la producción original Alerta Aeropuerto que sigue la tarea de las fuerzas de seguridad en los aeropuertos más importantes del mundo.