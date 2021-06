HBO Max llega a Perú y al resto de Latinoamérica. El lanzamiento de la próxima plataforma de streaming se realizará en simultáneo en 39 países de América Latina y el Caribe, incluido nuestro país. En esta nota te daremos todos los detalles para anticipar la suscripción del nuevo servicio online.

Para ser uno de los primeros usuarios en tener HBO Max en tu móvil o Smart TV, solo debes dirigirte a este enlace.

La plataforma de streaming estará disponible en Perú y el resto de Latinoamérica a partir del 29 de junio.

HBO Max cuenta con dos planes para sus suscriptores: el plan estándar y el plan móvil. Cada uno tendrá un costo diferente, de acuerdo a sus características.

Series originales HBO: Los sopranos, Game of thrones, Sex and the city, Euphoria, Watchmen y House of the dragon.

Series clásicas: Friends y The big bang theory.

Estrenos de Warner Bros 2021: (llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine) En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadrón suicida, Dune y The conjuring: the devil made me do it.

Otras películas ya estrenadas en Warnes Bros: Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, y Godzilla vs. Kong.

Franquicias: Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix.

Clásicas del cine: El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane.

Universo DC: Liga de la Justicia, Mujer Maravilla 1948, Guasón, Superman & Lois, Doom Patrol, entre otros.

Estrenos exclusivos: The flight attendant, Generation, Raised by wolves, Sand just like that y Reboot de gossip girl.

Realities y documentales: Selena + Chef, Legendary, Nicki Minaj y Friends: the reunion.

Contenido familiar: Plaza Sésamo, Las chicas super poderosas, Hora de aventura: tierra lejanas, Los jóvenes titanes en acción, Scooby Doo, Pam Patrol: patrulla de cachorros, Sustos ocultos de Frankelda, El increíble mundo de Gumballben 10.

Producciones latinas nuevas: Pop divas, PCC poder secreto, Jornada astral, The cut, Las bravas y Amarres.

Producciones latinas ya estrenas: Capadocia, Sr. Ávila, El jardín de bronce, Epitafios y Un gallo para Esculapio.