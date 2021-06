Bones and all: Timothée Chalamet y Taylor Russell en primer vistazo de la esperada película

Bones and all constituye un nuevo capítulo en la carrera de Luca Guadagnino, dado que será la primera película que filmará en Estados Unidos. Además, significa su reencuentro con Timothée Chalamet, con quien trabajó en la exitosa Call me by your name, la cual —por cierto— fue nominada en tres categorías de los Premios Óscar de 2018.

Ahora, luego de varios meses desde que se anunció el inicio del rodaje de Bones and all, la cinta ya cuenta con la primera fotografía oficial. En ella se puede apreciar a Chalamet junto con Taylor Russell, ambos esperando en una gasolinera mientras recargan su camioneta para continuar con su sinuoso viaje.

Timothée Chalamet y Taylor Russell en Bones and all. Foto: Yannis Drakoulidis

De acuerdo con lo reportado por Deadline, el reparto también incluye a Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Michael Stuhlbarg, David Gordon-Green, Francesca Scorsese y Chloë Sevigny.

Por otro lado, el citado medio ha confirmado que el largometraje es un proyecto de Guadagnino y Marco Morabito para Frenesy Film Company; Theresa Park para Per Capita Productions; Lorenzo Mieli para The Apartment Pictures (una empresa de Fremantle); Francesco Melzi d’Eril y Gabriele Moratti para MeMo Films; y Peter Spears para Cordium.

Asimismo, ha trascendido que la producción ejecutiva estará a cargo de Giovanni Corrado y Raffaella Viscardi.

¿De qué trata Bones and all?

La sinopsis oficial del título cuenta la historia del primer amor entre Maren (Russell), una joven que está aprendiendo a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, y Lee (Chalamet), un vagabundo intenso y sin derechos.

Ambos se conocen y se unen en una odisea de mil millas que los lleva por las carreteras secundarias, los pasadizos ocultos y las trampillas de la América de Ronald Reagan. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, todos los caminos conducen a sus aterradores pasados y a una última parada que determinará si su amor puede sobrevivir a la particularidad que los define.