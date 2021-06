Transformers se rodará en el Perú

Perú en los ojos del mundo. Paramount Pictures confirmó que la ciudad del Cusco, específicamente Machu Picchu, será uno de los lugares de rodaje de la nueva saga de Transformers: Rise of the Beasts (Transformers: el despertar de las bestias), cuyo estreno está programado en los cines para el 24 de junio del 2022.

El anuncio se hizo durante un evento virtual que contó con la presencia del director de la saga, Steven Caple Jr., el productor Lorenzo di Bonaventura, y los protagonistas Anthony Ramos y Dominique Fishback.

“Filmar Transformers: Rise of the Beasts en Machu Picchu es un gran privilegio. Nuestro objetivo es lograr evocar la conexión espiritual que uno siente cuando se encuentra en lugares sagrados como este y disfrutar de lo alcanzado por esta gran civilización. De igual manera, es nuestra responsabilidad no restar valor a la historia, por ello estamos trabajando para mantener la parte histórica separada de las narrativas de ficción que le estamos aportando”, manifestó el cineasta Steven Caple Jr.

Sobre la elección de rodar en el Perú, Caple dijo que le parece muy inspirador sumergir la cinta en “la cultura peruana”. “En esta ocasión, vamos a tener la oportunidad de filmar en Cusco, ubicado en lo alto y profundo de la cordillera de los Andes, donde es posible encontrar rastros de una sofisticada civilización inca que sobrevivió en el tiempo y que continúa viva en las comunidades cusqueñas”.

Además, adelantó que el rodaje se iniciará el último trimestre del año de la mano con la productora peruana Apu Producciones, y que no solo incluirá locaciones en el Cusco sino también el departamento de San Martín.

Perú, destino cinematográfico

La Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones y Turismo (Promperú) celebró a través de un comunicado en sus redes sociales la buena noticia. “¡PERÚ, destino cinematográfico que cautiva al mundo! Paramount Pictures confirmó que nuestro país será uno de los escenarios de rodaje de la nueva película de la saga Transformers. ¡Un gran paso para el posicionamiento del Perú como locación fílmica y la #ReactivaciónDelTurismo!”, se lee en el Facebook oficial.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, resaltó la importancia de nuestro patrimonio histórico que ahora estará en los ojos del mundo a través de la película. “Nuestra historia milenaria ha colocado al Perú en los ojos del mundo. Desde el Ministerio de Cultura, y de manera coordinada con otras entidades públicas, velaremos para que nuestro patrimonio destaque durante estas filmaciones. Esperamos que este proyecto impulse de manera decidida la industria audiovisual peruana”. Paramount Pictures anunció que Transformers: Rise of the Beasts llevará al público a una aventura de trotamundos de la década de 1990 y presentará a los Maximals, Predacons y Terrorcons a la batalla existente en tierra entre Autobots y Decepticons.