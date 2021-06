Transformers en Perú: revelan sinopsis de la cinta que se filmará en el Cusco

Optimus Prime llega al Perú. El martes 22 de junio, Paramount Pictures confirmó la producción de la séptima película de Transformers, titulada Rise of the beasts, la cual será grabada en Nueva York, Cusco y Tarapoto.

El largometraje estará ambientado en el año 1994 y mostrará el regreso de Optimus Prime , quien tendrá su apariencia G1, tal como se vio en la película de Bumblebee.

Además, Rise of the beasts mostrará por primera vez en la pantalla grande a los Maximals, Predacons y Terrorcons. A continuación, te brindamos la sinopsis oficial de la película.

Transformers: rise of the beasts - sinopsis oficial

Volviendo a la acción y el espectáculo que capturó por primera vez a los espectadores de todo el mundo hace 14 años con los Transformers originales, Transformers: rise of the beasts llevará al público a una aventura en los 90 e introducirá a los Maximals, Predacons y Terrorcons a la batalla existente entre Autobots y Decepticons en la Tierra.

Steven Caple Jr., director de la cinta, también brindó algunos detalles acerca de los personajes que serán parte de la historia.

“Los Predacons en esta película son de naturaleza más reptil. Los hemos visto en otras cintas de la saga Transformers, pero aquí presentaremos un lado renovado para el espectador”, explicó Caple.

Transformers: rise of the beasts - fecha de estreno

El largometraje tiene previsto su estreno para el 24 de junio de 2022. Aún no se ha confirmado si Transformers: rise of the beasts se estrenará en Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming.