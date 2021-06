The suicide squad: Superman de Henry Cavill no tendrá cameo en la película

Henry Cavill se aleja del Universo Extendido de DC. The suicide squad, dirigida por James Gunn, será la próxima película de DC Films, y las primeras noticias acerca de los personajes salen a la luz.

El largometraje estrenó un nuevo tráiler, que explica que Bloodsport fue encarcelado por disparar a Superman con una bala de kriptonita, lo que hizo que el superhéroe estuviera a punto de morir.

Esta revelación hizo creer a los fanáticos de DC que Henry Cavill aparecería en la película. James Gunn dejó en claro que el Superman nombrado en la película podría ser otra persona.

“Bloodsport está en prisión por poner a Superman en la UCI con una bala de kriptonita. Sí, The suicide squad es parte del DCEU, pero no sé qué Superman fue, porque no seleccioné al próximo Superman. Entonces, podría ser Henry. Podría ser otra persona. Es quien decida la gente”.

Esto quiere decir que es probable que el cameo del ‘Hombre de acero’ sea similar al que se vio en Shazam, donde no se mostraba el rostro del héroe.

The suicide squad - tráiler

¿De qué trata The suicide squad?

El filme dirigido por James Gunn seguirá a un grupo de antihéroes, el cual —como parte del súper secreto Task Force X— será equipado hasta los dientes con un gran arsenal de armas. Luego será enviado a Corto Maltese, una isla remota en donde se encuentran los peores supervillanos y quienes harán lo que sea por escapar de ese lugar.

¿Cuándo se estrena The suicide squad?

La continuación de The suicide squad verá la luz el 6 de agosto de este año, al menos en Estados Unidos. Su estreno, además de llegar a las salas de cine, está previsto para ser incluido en el catálogo de HBO Max sin costo adicional para quienes estén suscritos al servicio de streaming.

Sin embargo, según se detalla en el tráiler oficial del título, su llegada a la plataforma se dará a poco más de 30 días desde su estreno en cines.