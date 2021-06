Indiana Jones 5: Harrison Ford sufre lesión en hombro durante rodaje

Indiana Jones 5 está en pleno rodaje y los seguidores del cine de aventuras están listos para una nueva entrega. Sin embargo, la producción podría sufrir un nuevo retraso tras un primer imprevisto en el set.

A través de un comunicado oficial, Disney anunció que el protagonista Harrison Ford sufrió un percance en las grabaciones un mes después de su inicio. A continuación, te compartimos el mensaje que brindo la compañía para calmar a los fans:

“En el transcurso de los ensayos para la escena de una pelea, Harrison Ford sufrió una lesión en el hombro. La producción continuará, mientras se evalúa el curso de tratamiento apropiado y el programa de filmación se reconfigurará según sea necesario en las próximas semanas”.

Indiana Jones marcó un precedente en las películas de aventuras. Foto: Disney

Su estreno está agendado para el próximo 29 de julio de 2022. Aunque la compañía no afirmó sobre algún retraso, los fans esperan que la lesión del actor no se agrave y finalmente se aplace el lanzamiento en cines.

Por el momento, no hay una sinopsis oficial, pero el protagonista reveló que tiene altas expectativas para Indiana Jones 5 y lo ha comparado con el éxito del UCM. “Realmente, no quiero darles lo que quieren ver. Quiero darles algo que no anticiparon ver”, fueron sus palabras.

La película estará dirigida por James Mangold y producida por Steven Spielberg. “Su amor por la saga lo convierte en la elección perfecta. Es un excelente director a quien le une una gran amistad con Harrison Ford, así que parece que todas las piezas encajan justo en el momento adecuado”, contó el productor Frank Marshal para Collider.