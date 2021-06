Only murders in the building, serie de Hulu con Selena Gómez, estrena teaser oficial

Luego de una pausa bastante amplia en sus proyectos actorales, Selena Gómez finalmente regresa a la pantalla chica, en el que sería -prácticamente- el primer papel recurrente de la cantante pop desde Alex Russo en Los hechiceros de Waverly Place.

En este caso, Gómez ingresa a Hulu -plataforma de streaming propiedad de Disney- junto a Steve Martin y Martin Short, para interpretar a Mabel en Only Murders in the Building, serie que tiene un estreno programado para el 31 de agosto de este año. Así lo deja saber el teaser oficial que acaba de publicar el streamer en su cuenta oficial de YouTube.

“¿Qué tan bien conoces a tus vecinos? Ves a muchos de ellos cada día, pero ¿te has preguntado alguna vez qué pasa detrás de sus puertas?” se escucha decir al narrador al inicio del clip de poco más de un minuto de duración. Con ello, se perfila a introducir la intriga en los espectadores sobre quién es el asesino en esta producción que mezcla la comedia y el drama.

En cuanto a la trama, el título sigue a tres extraños que comparten una obsesión por el verdadero crimen. En ese sentido, cuando se produce una espeluznante muerte en el interior de su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side, el trío inesperadamente se ve envuelto en uno.

Las sospechas que se trata de un asesinato aumentan y los protagonistas emplean sus conocimientos sobre el true crime para investigar la verdad mientras graban un podcast para documentar el caso. En el ínterin, los tres desvelan los complejos secretos del edificio que se remontan a años atrás.

Por otro lado, Deadline ha informado que el proyecto fue creado por Martin y John Hoffman, quienes producirán de forma ejecutiva junto a Short, Gómez, Jamie Babbitt, Jess Rosenthal y el creador de This Is Us, Dan Fogelm.