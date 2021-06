Blancanieves: Rachel Zegler protagonizará live action del clásico de Disney

Mientras se prepara para su debut cinematográfico con el papel de María en la nueva versión de Steven Spielberg de Amor sin barreras, la actriz Rachel Zegler ha confirmado otro de sus futuros proyectos.

Variety compartió que la intérprete será Blancanieves en el live action de la película que viene preparando Disney para el 2022.

Poco después de que se anunciara el casting, Rachel Zegler compartió el siguiente mensaje en Instagram: “Bueno. Hola a un sueño hecho realidad”.

Rachel Zegler compartió que será Blancanieves en Instagram. Foto: @rachelzegler

Quien respondió la publicación fue el actor Zachary Levi, con quien compartirá protagonismo en la cinta Shazam! Fury of the gods. El intérprete usó una línea de la canción “I’m wishing” del filme Blancanieves y los siete enanitos de 1937 para felicitarla.

Marc Webb, cuyos créditos incluyen las películas 500 days of summer y The amazing Spider-Man con Andrew Garfield, dirigirá la película live action de Disney. Por el momento, no se ha revelado quiénes más serán parte del reparto.

“Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son solo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas“, dijo Webb en un comunicado publicado por el portal especializado.

Disney ha estado desarrollando esta película desde el 2016, la misma que se unirá a los proyectos de acción real que la empresa de entretenimiento ya ha presentado o estrenará próximamente.