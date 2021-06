Uzo Aduba, protagonista de ‘In Treatment’

Convertida en una celebridad por la serie ‘Orange is the New Black’, uno de los primeros éxitos de la era de la televisión streaming, Uzo Aduba ahora reemplaza a Gabriel Byrne, el doctor Paul Weston, e interpreta a la terapeuta de la cuarta temporada de ‘In Treatment’ de HBO. “Esta fue la primera vez en la que sentí que podía ver más de mí misma en un personaje. Y yo podía relacionarme más con lo que ella se estaba enfrentando en su vida cotidiana. Hay una diferencia en la conducta, pero aun así entendí su dolor y su pérdida”, comenta en una entrevista virtual.

Nacida en Boston y de ascendencia nigeriana, la ganadora del Emmy y del premio del Sindicato de Actores es reconocida por su personaje ‘Crazy Eyes’, aquella paciente psiquiátrica que cumplía condena en una cárcel de Estados Unidos, donde ella y las demás mujeres eran custodiadas por guardias improvisados, en medio de la corrupción y con un pobre plan de reinserción. Después de ganar los Emmy por ‘Orange is the New Black’, la actriz brilló en ‘Mrs. America’ como Shirley Chisholm, la primera congresista afroamericana estadounidense, y ganó el Emmy 2020 a mejor actriz de reparto.

Ella —que aparece en el tráiler de ‘Solos’ con figuras de la talla de Morgan Freeman— y Viola Davis son dos de las recientes actrices afrodescendientes en ganar los principales premios en una industria señalada como poco inclusiva. En ese sentido, Aduba opina acerca de su personaje en ‘In Treatment’. “Una puede verla en su lugar de trabajo, con muchísima fuerza, poder y dueña de la situación, algo que por lo general identificamos con las mujeres negras. Por lo general la pieza que nos falta y no vemos es la lucha, la vulnerabilidad, los desafíos, los obstáculos, el dolor y las situaciones duras que experimentamos, a las que en la serie se les da un tiempo y un espacio igual para que se puedan transmitir y sentir”.

La actriz cuenta que se reunió con un psicoterapeuta para lograr abordar su personaje. “Voy a terapia y nunca pensé lo difícil que es el trabajo del terapeuta. Quiero decir: una está allí cuarenta y cinco minutos o una hora, pero hay una persona que vino antes y hay una persona que va a venir después y el terapeuta tiene que procesar todo lo mío, lo tuyo y lo del quien sea que entre en su consultorio. Y al mismo tiempo tiene que afrontar sus propios desafíos, sus traumas, experiencias y problemas del hogar. Es un trabajo verdaderamente difícil y no es para los de corazón débil”.

Para ella, la serie de HBO tiene un mensaje claro sobre la salud mental. “No es algo que se deba seguir estigmatizando. Espero que la audiencia entienda que la persona que uno piensa que es perfecta puede estar experimentando algún problema, y ahora que lentamente nos vamos adentrando en la pospandemia, todos tendremos al menos algo en común. Todo el mundo tiene algún tema no resuelto. Y espero que las personas también se lleven el mensaje de que hablar sobre los sentimientos, compartir lo que uno vivió o está viviendo no es una debilidad, es algo que está bien. Está bien no estar bien y está bien decirles a las personas que uno no está bien”.