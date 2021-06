HBO Max llega a Perú. El lanzamiento de la próxima plataforma de streaming se realizará en simultáneo en 39 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Perú. Warner Media reunirá los contenidos más populares y exitosos de HBO, Warner Bros New Line, DC, CNN, TNT, TBS, TruTV y Adult Swim y también el de Cartoon Network y Looney Tunes Cartoons, orientada para el público infantil.

Es la nueva plataforma de streaming que tendrá en su catálogo producciones de HBO, DC Films y Warner Bros. Además, contará con un amplio contenido para niños y una selección de producciones y exclusivas para sus suscriptores.

La plataforma de streaming estará disponible en Perú y el resto de Latinoamérica a partir del 29 de junio.

Series originales HBO: Los sopranos, Game of thrones, Sex and the city, Euphoria, Watchmen y House of the dragon.

Series clásicas: Friends y The big bang theory.

Estrenos de Warner Bros 2021: (llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine) En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadros suicida, Dune y The conjuring: the devil made me do it.

Otras películas ya estrenadas en Warnes Bros: Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, y Godzilla vs. Kong.

Franquicias: Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix.

Clásicas del cine: El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane.

Universo DC: Liga de la Justicia, Mujer Maravilla 1948, Guasón, Superman & Lois, Doom Patrol, entre otros.

Estrenos exclusivos: The flight attendant, Generation, Raised by wolves, Sand just like that y Reboot de gossip girl.

Realities y documentales: Selena + Chef, Legendary, Nicki Minaj y Friends: the reunion.

Contenido familiar: Plaza Sésamo, Las chicas super poderosas, Hora de aventura: tierra lejanas, Los jóvenes titanes en acción, Scooby Doo, Pam Patrol: patrulla de cachorros, Sustos ocultos de Frankelda, El increíble mundo de Gumballben 10.

Producciones latinas nuevas: Pop divas, PCC poder secreto, Jornada astral, The cut, Las bravas y Amarres.

Producciones latinas ya estrenas: Capadocia, Sr. Ávila, El jardín de bronce, Epitafios y Un gallo para Esculapio.