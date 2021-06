A quiet place 2, la secuela dirigida por John Krasinski, nos cuenta cómo los sobrevivientes de la familia Abbott enfrentan los terrores del mundo exterior. Así es cómo dejamos los espacios cerrados por unos abiertos en una entrega que prometía ampliar los horizontes de este mundo posapocalíptico. El resultado ha dejado a varios fans satisfechos, pero difícilmente sorprendidos.

El arranque con las temibles criaturas, a modo de génesis, no podía ser más prometedor. Por desdicha, la sensación de incertidumbre y descubrimiento se pierde en cuanto el fallecido Lee Abbott sale de escena y regresamos al presente. El papel del silencio y demás virtudes narrativas, que tan bien funcionaron en la primera entrega, se mantienen, aunque se echa de menos el miedo legitimo de no tener salida y que un paso en falso signifique una muerte segura.

En esta oportunidad, recorremos un sendero ya conocido sin muchas novedades. Cada pisada que damos con los personajes brilla por la ausencia de elementos que amplíen el universo ficticio y nos haga pedir más historias. Una vez acabada la cinta, nos queda una mayor serie de situaciones entretenidas y peligrosas, pero poco de qué hablar o comentar más allá de su efectividad.

Vale la pena mencionar que A quiet place 2 aparenta ser el punto de inflexión para que la saga mude de género: del terror a la acción. Este tipo de metamorfosis lo hemos visto con mayor o menor éxito en La purga: anarquía, Terminator: el día del juicio y Aliens, entre otros títulos. Si esto se cumple, posiblemente la dirección ya no este bajo John Krasinski quien dejo en claro que no tiene problemas con que otra persona tome las riendas de su creación.

La película llegó a mediados de 2021 a Paramount plus y cines selectos. Foto: composición / Paramount

“Aunque soy la persona que hizo las primeras dos entregas, no seré quien haga la última o las últimas dos. Esta es una increíble caja de arena para jugar. Si soy o no el sujeto indicado para hacer más, no estoy seguro. Pero sé que estoy realmente orgulloso del mundo que hemos creado”, contó el cineasta anteriormente a The Hollywood Reporter.

Tras esto, dejo entrever que ya habría contado todo lo que quería en pantalla: “Muchas de las cosas que me parecieron interesantes en la primera parte acabaron en la segunda”. Ahora solo queda esperar que el director encuentre algún aporte al universo de la saga y merezca ser destacado. En el peor de los casos, la secuela será la primera de muchas con mucha menos inspiración o talento detrás”, concluyó.