Luca: easter eggs y referencias a películas de Pixar en cinta de Disney Plus

No es una novedad que a Pixar le encanta incluir referencias y objetos de otras cintas a sus más recientes títulos. Fiel a su estilo, la compañía introdujo —por citar algunos ejemplos— a la icónica Luxo Ball en producciones como Monsters Inc., Up y Soul. Asimismo, hemos visto a la emblemática camioneta de Pizza Planeta en muchas de las películas, como Toy story 4, Valiente y The Good dinosaur.

No importa el año en el que la historia se sitúe o el tipo de personajes que incluya la trama, la empresa de animación se las arregla para darnos esos easter eggs que a los fanáticos tanto les gustan encontrar. En ese sentido, aquí te traemos algunos de estos sutiles elementos que aparecen en Luca, la más reciente producción de Pixar, la cual, por cierto, ya está disponible en Disney Plus.

A113

El código hace referencia al número de clase en el Instituto de Artes de California, donde Tim Burton, John Lasseter y Brad Bird tuvieron un contacto cercano, dado que los tres realizadores llevaron el curso para animación de personajes. En este caso, el ticket para el tren que Luca le da a su mejor amigo, Alberto, contiene el famoso A113 al final.

A113. Foto: Pixar

Pixar Ball

Coloreada de azul y amarillo, junto a una estrella roja, es difícil no reconocer a la emblemática pelota, la cual hace su aparición al final de la película, cuando el grupo de amigos se apresuran en una carrera de bicicletas.

Pixar ball. Foto: Pixar

Pizza Planeta

Otro favorito de la compañía es el clásico carro repartidor de pizzas y, dado que la cinta está ambientada en Italia, su aparición es prácticamente una obviedad. No obstante, según explica el portal especializado Screenrant, su inclusión fue un reto porque ubicar el modelo exacto de la camioneta sería un error debido a la época en la que se sitúa Luca. En ese sentido, se usó un Piaggio Ape, un vehículo de delivery de tres ruedas que se ajusta mejor a este contexto.

Pizza Planeta. Foto: Pixar

La abuelita de Coco

Mientras Alberto y Luca intentan colarse en Portorosso por mar, son vistos en sus formas subacuáticas por una mujer en un barco, el cual se llama Elena, que también era el nombre de la abuela de Miguel en Coco. Pese a que el nombre es común en español y en italiano, esto podría ser considerado como una coincidencia más que una referencia deliberada. No obstante, es Pixar de quien hablamos, así que es más probable que sea una inclusión intencional en la narrativa.

Abuelita de Coco. Foto: Pixar

El número 94608

Cuando Luca y Gina se suben a un tren al final del largometraje, este se encuentra enumerado con la cifra 94608 en la parte delantera. Este es el código postal de los estudios Pixar Animation en Emeryville, California.

94608. Foto: Pixar

Pato Donald

Ya en la habitación de Giulia, la escena nos muestra a uno de los personajes más emblemáticos de Disney: el pato Donald. De acuerdo con los datos, el personaje fue creado por ‘La casa del ratón’ en 1934. Por ello, no sería raro verlo en Luca.