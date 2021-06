Loki: el homenaje a The last of us que la directora ocultó en primer capítulo

Loki, la tercera serie de Marvel Studios para Disney Plus, está dando de qué hablar entre los fans del MCU con tan solo dos capítulos emitidos. Así como los misterios, las sorpresas son recurrentes en el programa que trajo de regreso a Tom Hiddleston como el ’Dios de las mentiras’.

Tras los eventos de Avengers: endgame, Loki se ha convertido en un viajero del tiempo bajo el mando de la Agencia de variación temporal (TVA). Su misión es capturar a una versión suya, llamada Lady Loki, que podría acabar con la realidad.

Los fans están a la expectativa del futuro del show, pero varios pasaron por alto un emotivo homenaje al videojuego The last of us en el primer capítulo. El ’Dios de las mentiras’ observaba su vida pasar en una proyección cuando es interrumpido por un burócrata de la TVA.

Por un breve instante se observa Ashley Jhonson, la artista que le dio vida a Ellie en The last of us. “El cineasta Adam Palmer me preguntó si soy una fanática obsesiva del videojuego, y sí, no pude resistirme a integrar [esa referencia] en nuestro montaje”, explicó la showrunner Kate Herron en Twitter.

¿A qué hora y dónde ver los capítulos de Loki?

Los capítulos de la serie, protagonizada por Tom Hiddleston, Loki, se puede ver en la plataforma online de Disney Plus.

Estos son los horarios en Perú, México y el resto de países de Latinoamérica: