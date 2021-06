Jumanji 4: Kevin Hart, actor de Paternidad, confirma secuela para la cinta de ciencia ficción

Fue en 1995 cuando la primera entrega de Jumanji llegó a los cines. La historia, protagonizada por Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt y Bradley Hunt, nos aproximó a una icónica aventura desencadenada por un enigmático juego de mesa, el cual empujó a los jugadores a un camino donde salvar su vida era una prioridad para retomar la normalidad de la que fueron arrebatados.

No obstante, luego de más de dos décadas, Sony Pictures decidió darle una continuación a la emblemática trama, pero situada en un contexto moderno, con dos largometrajes: En la selva y El siguiente nivel. Gracias al éxito obtenido por los títulos mencionados, se había anunciado que una cuarta entrega sería una realidad, sobre todo, si se tiene en cuenta que Jumanji 3 generó casi 800 millones de dólares.

En ese sentido, Collider conversó con Kevin Hart, donde el actor reveló el status de la producción. “Para nosotros recrear el mundo de Jumanji y tener ese éxito, es monumental. No te alejas de eso. No tenemos interés en alejarnos. Se trata del momento. Dwayne, yo mismo... Estoy haciendo una película con Jack Black ahora mismo, Borderlands. Estoy en Budapest. Todos hemos asumido otros proyectos, así que creo que cuando las cosas se ralenticen para nosotros y nuestros compromisos queden fuera, definitivamente vamos a volver a hacer otra porque no hay razón para no hacerlo”.

“Es una aventura familiar. Es una caja que, una vez más, si se puede marcar correctamente es increíble. Es rentable. (…) Pero no hay ningún mundo en el que no estemos interesados en hacer más. Sé que Sony definitivamente también lo está”, agregó.

El siguiente nivel preparó —sugiere el portal especializado Screenrant— algunas cosas para una cuarta película, incluido el giro de trama que incluye al villano Jurgen ‘El brutal’ (interpretado por Rory McCann de Juego de Tronos). Aunque se cerró con la muerte de Jurgen, Dwayne Johnson confirmó —a través de una publicación en las redes sociales hace algún tiempo— que ‘El brutal’ era solo un avatar. Con ello, una secuela tendría que responder quién estaba detrás del personaje. Además, al igual que la cinta original —continúa el citado medio—, Jumanji 4 podría situarse en el mundo real.