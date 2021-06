Euphoria 2: Zendaya revela adelanto para la segunda temporada de la serie de HBO Max

Tras la victoria de Zendaya en la septuagésimo segunda edición de los premios Emmy, donde la artista de 24 años se hizo con el trofeo de mejor actriz en una serie dramática por su interpretación de Rue Bennett, HBO confirmó que tenían las intenciones de otorgarle una segunda entrega a su exitosa producción.

Sin embargo, el proyecto vio retrasado su avance debido a la situación sanitaria actual. No obstante, el panorama ha entrado en un punto de aparente normalidad y la ex chica Disney ha lanzado -a través de su cuenta oficial en Instagram- un inesperado adelanto de la segunda temporada del título, junto a un mensaje: “Los veo pronto”.

Zendaya revela nuevo adelanto de la segunda temporada de Euphoria. Foto: Instagram/@zendaya

Tal como lo dejó saber el final de la primera entrega, ambos personajes terminaban con caminos separados y con el corazón roto de por medio. No obstante, a pesar de que el clip no tiene una extensión específicamente larga y lo mostrado no es particularmente revelador, el post permite que los fans se imaginen un posible pero esperanzador reencuentro entre Rue y Jules.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Euphoria?

Pese a que no hay un anuncio oficial, medios especializados apuntan a que la segunda temporada de Euphoria llegaría a finales de este año o a inicios del 2022.

¿Qué ocurrió al final de la primera temporada de Euphoria?

En el último episodio de la primera entrega, Rue sufrió una recaída, mientras que Jules se enrumba a Nueva York. En el ínterin, Kat y Ethan se reunieron en el baile de invierno. Por su parte, Maddy robó un disco de la habitación de Nate, que podría exponer una intrigante realidad.

¿De qué trata Euphoria?

Rue es una chica nueva en la ciudad que, después de haber sufrido una sobredosis, debe enfrentar su regreso a la escuela. La serie nos aproxima a la parte oscura de la vida adolescente, como las drogas, el sexo, los prejuicios, las redes sociales y los vínculos afectivos. El título, sin dudas, busca exponer a sus espectadores a una cruda realidad.