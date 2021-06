Doctor Strange 2: Kevin Feige promete momentos muy aterradores

Doctor Strange 2 será la segunda película en solitario del ‘Hechicero supremo’ en el Universo Cinematográfico de Marvel. Para la ocasión, el superhéroe (Benedict Cumberbatch) compartirá protagonismo con Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

Como se dio a conocer anteriormente, la cinta coqueteará con el género de terror dado que presentará el Multiverso de la locura y todas sus oscuras amenazas. “Es una historia loca. Definitivamente van por ese ambiente de espectáculo terrorífico”, contó Olsen a Glamour.

En una reciente entrevista para Friends from work, el guionista Michael Waldron reveló como la pandemia causó que Sam Raimi (Evil dead y Drag me to hell) tuviera más tiempo para preparar la historia y darle su toque más personal.

“En este caso, el COVID nos dio a Sam Raimi y a mí más tiempo para hacer que Doctor Strange 2 fuera nuestra. Es genial, me alegro de que haya tenido la oportunidad de empujar la película en una dirección un poco más aterradora. Solo porque Sam lo hace tan bien”, contó al medio.

Shuma Gorath podría ser el villano de Doctor Strange 2. Foto: composición / Marvel

Kevin Feige advierte que habrá secuencias aterradoras

“No diría necesariamente que es una película de terror, pero…será una gran película de Marvel Studios con algunas secuencias aterradoras. Queremos que haya secuencias horribles como en Indiana Jones: en busca del arca perdida, con la cual yo siendo un niño pequeño me tapaba los ojos cuando sus rostros se derretían”, adelantó Kevin Feige durante la New York Film Academy,

Tras esta declaración, citó más películas que servirán como referentes para Doctor Strange 2: Indiana Jones 2, Gremlins, Poltergeist, entre otros títulos.