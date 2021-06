El Día del Padre es la única fecha del año dedicada a los papás. Quizá ya le has comprado el regalo perfecto y has hecho todos los preparativos posibles para agasajar al tuyo; no obstante, solo te faltaría algo: un filme de fondo para cerrar la tarde.

Sabemos que no todos los padres son iguales, y los hijos e hijas tampoco. Por ello, tenemos una lista de películas en Netflix que buscan cumplir con su cometido y darle un nuevo significado a dicha relación.

Milagro en la celda 7

Mucho se ha dicho de esta exitosa producción turca. Quienes la han visto afirman -casi por unanimidad- que las lágrimas no faltarán en su poco más de dos horas de duración. La sinopsis oficial detalla que un padre con discapacidad intelectual es separado de su hija, mientras debe probar su inocencia al ser arrestado por la muerte de la niña de un comandante.

Paternidad

Kevin Hart se enfunda en uno de los pocos papeles que ha dado vida fuera de la escena cómica. Paternidad cuenta la historia de un papá sin experiencia, que además ha quedado viudo. Ahora debe a ver frente a un nuevo reto en su vida y criar a su hija. Basada en hechos reales.

No se aceptan devoluciones

Valentín disfruta de los placeres de la vida y vive su juventud al lado de diferentes mujeres por miedo al compromiso. Sin embargo, todo da un giro de 180° cuando Julie, una de sus conquistas, llega a su casa con una hija en manos. Entonces, el hombre debe encarar un nuevo desafío tras el intempestivo abandono de la madre de la niña, en una cinta cargada de mucho drama que promete convertirte en un mar de lágrimas.

Mentiroso, mentiroso

El legendario Jim Carrey protagoniza una nueva comedia llena de disparates y situaciones que pondrán en aprietos a su personaje, el abogado Fletcher Reede, quien queda inhabilitado de mentir por 24 horas como parte del deseo de cumpleaños de su hijo Max.

Guerra de papás 1 y 2

La cinta, protagonizada por Mark Wahlberg y Will Ferrell, sigue a Brad, un padre empeñado en convertirse en la nueva figura paterna de los hijos de su esposa. Sin embargo, todo cambia con la llegada de Dusty, el verdadero papá de los niños. Con su arribo a la familia, ambos personajes se enfrentan en una cómica tanda de secuencias, en donde buscan demostrar quién es el mejor.

Like father

Tras ser abandonada en el altar, Rachel Hamilton (Kristen Bell), una ejecutiva de publicidad adicta al trabajo, acaba en su crucero de luna de miel por el Caribe con su distanciado padre (Kelsey Grammer), que es tan ‘workaholic’ como ella.

Papá por dos

Una adolescente aprovecha que su madre está en un viaje a la India para escaparse y emprender una búsqueda de su verdadero padre: de quien solo tiene una fotografía como pista. La joven se enrumba a Río de Janeiro para encontrar esa pieza de amor paternal que tanto le hace falta.

La familia Mitchell vs las máquinas

Un apocalipsis robótico puso en aprietos su viaje por carretera a través del país. Ahora depende de los Mitchell, la familia más extraña del mundo, salvar a la raza humana. El reparto de voces incluye a Danny McBride, como el patriarca rudo y tradicional, y a Maya Rudolph, en el papel de la matriarca siempre optimista que encaja sin esfuerzo.

Quieren volverme loco

Nick Persons es un jugador egoísta dueño de una tienda de deportes de colección. Todo en su vida es perfecto hasta que conoce a Suzanne Kingston, una mujer de negocios que tiene algo que Nick odia: hijos. No obstante, ambos se hacen amigos y comparten buenos momentos. Sin embargo, la tranquila vida de Persons se ve alterada cuando Suzanne le pide que lleve a sus hijos a Vancouver.

Father of the year

Un debate de borrachos entre dos recién graduados de la universidad sobre quién ganaría en una pelea, conduce al caos cuando sus padres se toman el desafío en serio.